Sulíkovci spustili statusovú jazdu: Nie je to náhoda, tento rukopis veľmi dobre poznáme ... od Babiša

archívne video

Len pred niekoľkými týždňami zarezonovalo politickým prostredím to, že bývalý marketér českého expremiéra a neúspešného prezidentského kandidáta Andreja Babiša Marek Prchal sa chystá zakotviť na Slovensku.

Už vtedy sme si mohli byť istí, že sa na prístupe politickej strany SaS smerom k voličom niečo zmení. Nemýlili sme sa. O niekoľko dní prišli nové fotky členov, spoločné fotky členov, ktorí boli bosí pred bielym plátnom a podobné kampaňové prvky. Ich súčasťou boli aj tvrdé heslá, ktoré zrejme do liberálnej strany priniesol práve Prchal. Ten sa nechal inšpirovať straníckou ideou a myšlienkami, ktoré hlásajú, no tentokrát to zrejme poňali veľmi stručne a príliš podobne s jeho bývalým českým zamestnávateľom.

Statusová paľba počas stredy

Voliči si všimli zmeny v stredu počas tohto týždňa, kedy sa za niekoľko hodín na nástenke SASKY objavili jednoducho poňaté statusy, ktoré hlásajú preferencie sulíkovcov. Ideálne však jednou vetou a úplne "na prvú".

Rovnakým štýlom už na sociálnej sieti prispieva aj sám predseda Richard Sulík.

Veľmi podobný úkaz spred prezidentských volieb

Mnohým, ktorí sledujú okrem domácej aj tú zahraničnú politiku, sa rozsvietila kontrolka. Začali si totiž spomínať na obdobie, kedy v Česku viedol kampaň Babiš. Jeho štýl sa nijakým spôsobom nevymykal tomu, ako si kampaň v týchto dňoch Prchal predstavuje pod značkou SASKY, a je to vidieť. Takzvané statusové výkriky mal aj sám Babiš, ktorý sa pre zmenu venoval migrantom, utečencom či téme zvyšovania daní.

Podobnosť si všimla aj známa satirická stránka, Zemanová si neodpustila komentár

To, že sa na kampaňovom boji SASKY niečo zmenilo z hľadiska množstva jednoduchých, jednovetných statusov, si všimli aj na satirickej stránke Zomri, ktorá celý úkaz pre divákov zjednodušila do jedného vtipu.

Prchal je len jeden a kampaň opäť nahovno (upozornil Marian) Posted by Zomri on Wednesday, May 31, 2023

Humorné príspevky na adresu štýlu vedenia kampane si nenechala predsedníčka klubu SASKY v parlamente Anna Zemanová. Tá len dodala, že ide o stále lepší štýl, než aký presadzuje konkurencia napríklad v podobe strany Sme rodina alebo OĽaNO.