Sulíka po debate s Ficom straníci doslova zasypali statusmi: Výsmech od OĽaNO a nekompromisní politológovia

Galéria fotiek (5) Reakcií po debate bolo viac ako dosť.

Zdroj: reprofoto TA3, Facebook/Vladimíra Marcinková, Branislav Gröhling, Janka Bittó Cigániková, Peter Cmorej, Juraj Krúpa

BRATISLAVA - V politickom súboji to už tak býva. Ak niekde váš stranícky šéf vystúpi, buď osobne alebo telefonicky mu vyjadríte podporu a spokojnosť s jeho výkonom. Moderná doba si však vyžaduje moderné kampaňovanie, len sa zdá, že členovia SASKY to miestami až prehnali. Sulíkov víkendový duel s Ficom si viacerí dali do statusov ako výborne zvládnutý politický súboj a celá situácia už vyzerala tak okato, že si to všimli aj konkurenti z OĽaNO, ktorí sa im otvorene vysmiali až to sektárskych praktík. Aj politológovia mali svoj pohľad na tento hustý štýl podpory.