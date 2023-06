Českí poslanci sprísnili "Lex Babiš", politikom zakazuje vlastniť médiá

Podľa novej úpravy už nebude stačiť, ak by poslanci či predstavitelia vlády vložili akcie svojej firmy vlastniacej médiá do zvereneckých fondov. Tento spôsob použil na základe pôvodného znenia zákona expremiér a predseda hnutia ANO Andrej Babiš s holdingom Agrofert. Jeho súčasťou je aj mediálna skupina Mafra, ktorá vydáva denníky Lidové noviny, Mladá fronta DNES a mnoho časopisov. Do jej portfólia patrí aj Rádio Impuls a rôzne internetové servery.

Ohrozenie demokracie

"Pre nás je dôležité, aby politici nevlastnili médiá. Naopak aby to boli médiá, ktoré kontrolujú činnosť politikov. A aby politici neboli prisatí na verejné rozpočty prostredníctvom dotácií, investičných stimulov a inými nekalými spôsobmi," vysvetlil ešte pred hlasovaním navrhovateľ sprísnenia Jakub Michálek z Pirátskej strany. Schillerová ho označila za ohrozenie demokracie. "Úrad vlády za vlády Andreja Babiša odoslal do redakcie Lidových novín text, ktorý podporoval jeho stanovisko, hoci v ňom boli lži. Tomu chceme zabrániť a je nám jedno, akého politika sa to týka," uviedla na sociálnej sieti Twitter predsedníčka Poslaneckej snemovne Markéta Pekarová Adamová.

Sprísnenie by malo byť účinné od začiatku budúceho roka

"Práve ste s najväčšou pravdepodobnosťou protiústavným spôsobom schválili protiústavnú novelu, ktorá je naviac kryštalickým prílepkom. Horšie ste to už naozaj urobiť nemohli," vyhlásila po prijatí zmien predsedníčka poslaneckého klubu ANO Alena Schillerová. Hnutie kritizuje, že návrh prešiel ako "prílepok" k novele zákona o Úrade pre dohľad nad hospodárením politických strán a hnutí. Ak zákon schváli Senát a podpíše ho prezident, obrátia sa preto na Ústavný súd. Sprísnená úprava zákona o strete záujmov má byť účinná od 1. januára budúceho roka.