OĽANO vyzýva poslancov na podporu novely: Má zlepšiť podmienky zdravotníkov

BRATISLAVA - Hnutie OĽANO a priatelia vyzýva poslancov Národnej rady SR na podporu novely zákona, ktorá má zlepšiť podmienky zdravotníckych pracovníkov. Poslanci Monika Kavecká a Marek Krajčí (obaja OĽANO) to uviedli na pondelkovej tlačovej konferencii.

Novela je podľa nich dôležitá pre stabilizáciu zdravotníckeho personálu a udržateľnosť zdravotníckeho systému. Zdôraznili najmä to, že po jej schválení by sa zdravotníkom do odbornej praxe počítala aj materská či rodičovská dovolenka.

Zdravotníci sú demotivovaní

V súčasnosti podľa Kaveckej prichádzajú o mzdové prostriedky a sú aj demotivovaní vrátiť sa naspäť do práce. Krajčí zároveň poznamenal, že v sektore pracujú najmä ženy, pre ktoré je potrebné vytvoriť kvalitné podmienky "na skĺbenie ich rodinného a pracovného života".

Novela zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve okrem iného navrhuje aj zvýšiť základnú zložku mzdy zdravotníckeho pracovníka aj za odpracované roky v zariadeniach sociálnych služieb a zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Parlament ju v máji posunul do druhého čítania. Účinná by mohla byť od 1. septembra.