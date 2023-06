Ministerstvo zdravotníctva súhlasí s predĺžením lehoty dodania zdravotníckych pomôcok na 72 hodín

BRATISLAVA - Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR súhlasí s požiadavkou na predĺženie lehoty dodania zdravotníckych pomôcok do lekárne na 72 hodín. Uviedol to komunikačný odbor rezortu. Ministerstvo tak reaguje na žiadosť Slovenskej asociácie dodávateľov zdravotníckych pomôcok SK+MED. Tá kritizuje aktuálny návrh zabezpečiť dodanie zdravotníckych pomôcok do 24 hodín, o ktorom majú rokovať poslanci v Národnej rade (NR) SR.

"Rezort zdravotníctva sa zaoberá návrhom na predĺženie lehoty dodania kategorizovanej zdravotníckej pomôcky do lekárne z 24 hodín na 72 hodín. Táto požiadavka, s ktorou súhlasí ministerstvo zdravotníctva, bude predložená prostredníctvom pozmeňujúceho návrhu na schválenie," uviedol rezort.

SK+MED upozornila, že povinnosť zabezpečiť dodanie zdravotníckych pomôcok do lekárne najneskôr do 24 hodín od prijatia objednávky je v praxi nevykonateľná. Okrem iného upozornila na to, že distribútor nie je schopný dodať každú jednu zdravotnícku pomôcku do každej výdajne alebo nemocnice. Kritizovala, že k návrhu novely zákona o liekoch a zdravotníckych pomôckach, ktorý je aktuálne v parlamente, sa nemohla vyjadriť.