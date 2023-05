Búrky opäť zúria, o slovo sa prihlásili okolo poludnia: Silný vietor aj krúpy! V týchto okresoch sú vydané výstrahy

S výskytom búrok treba rátať vo viacerých okresoch najmä na južnom a strednom Slovensku. Meteorológovia pre dané lokality vydali výstrahy prvého stupňa. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informuje na webe.

Výstraha platí od 11.00 do 19.00 vo všetkých okresoch Banskobystrického kraja, Rožňave, Leviciach, Poprade a Liptovskom Mikuláši. V daných lokalitách je pravdepodobný výskyt búrok spojených s prudkým lejakom s intenzitou 20 až 30 milimetrov za 30 minút, s nárazmi vetra 65 až 85 kilometrov za hodinu a s krúpami.

Intenzívny dážď môže podľa SHMÚ vyvolať prechodný vzostup vodných hladín na malých tokoch a výskyt povodňových úkazov mimo tokov. "Vietor môže spôsobiť škody menšieho rozsahu na porastoch a objektoch (lámanie konárov stromov, pád slabších stromov, menšie škody na strechách budov). Poletujúce trosky a nezabezpečené predmety predstavujú riziko pre ľudské zdravie," upozornili meteorológovia. Krúpy môžu podľa ich slov poškodiť vegetáciu a súvislá vrstva krúp na komunikácii môže prechodne obmedziť cestnú premávku.

Víkend bude príjemný

Dnešné búrky by mali byť na dlhší čas poslednými a od víkendu by sme mali mať na Slovensku stabilnejšie počasie. Teploty budú oproti minulému vkendu nižšie, od 20 do 25 stupňov Celzia, v Žilinskom kraji, na Spiši a krajnom severovýchode okolo 18 stupňov. Treba sa pripraviť na slabý severný vietor.