Podľa Smeru-SD je obranná zmluva Česka s USA výhodnejšia ako tá naša

Galéria fotiek (3) Ilustračné foto

Zdroj: Topky/Ramon Leško

BRATISLAVA - Dohoda o obrannej spolupráci (DCA) Česka so Spojenými štátmi americkými je výhodnejšia ako tá, ktorú minulý rok podpísalo s USA Slovensko. Tvrdí to šéf Smeru-SD Robert Fico. Pripomenul, že obe krajiny sa do určitej miery vzdali v prospech USA riešenia trestných činov amerických vojakov. Na Slovensku má USA povinnosť oznámiť trestné činy s výnimkou tých, pri ktorých je možné uložiť pokutu alebo trest odňatia slobody do troch rokov. Česká zmluva podľa neho hovorí o výnimke len pri trestoch do jedného roka.