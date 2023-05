Hrôzostrašná nehoda! Autobus spadol z cesty: Pri havárii zahynulo 14 ľudí

Nehoda sa stala v utorok v dedine Lom v regióne Adamaoua, spresnil minister. Zdravotnícke zdroje z nemocnice v neďalekom meste Garoua-Boulai uvádzajú celkovo až 68 obetí. Podľa najnovších údajov Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) patrí Kamerun medzi krajiny s najvyšším podielom úmrtí pri dopravných nehodách v Afrike. Podľa WHO v roku 2018 to bolo viac ako 7000 ľudí, čo je približne 30 osôb na 100.000 obyvateľov. Kamerun má podľa údajov ministerstva dopravy oveľa nižší počet obetí, a to 963 v roku 2021.