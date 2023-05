Štatistiky hovoria jasne: Hitparádu analytika Smatanu vyhráva Heger! Obavy z predčasných volieb, čo nás čaká?

Kabinet Eduarda Hegera, ktorý od decembra minulého roka nemá dôveru Národnej rady SR a vládol pod dohľadom prezidentky, definitívne končí po kauze dotácie pre rodinnú firmu ministra Samuela Vlčana. Nastúpi vláda odborníkov na čele s viceguvernérom Národnej banky Slovenska Ľudovítom Ódorom. Hlava štátu ju vymenuje v týždni, ktorý sa začne 15. mája. K celej záležitosti, ktorá nám za 30 rokov samostatnosti prvýkrát prinesie úradnícku vládu, vyjadrili mnohí - odborníci, politici, aj bežní ľudia. Analytikovi a bývalému riaditeľovi Inštitútu zdravotnej politiky Martinovi Smatanovi je zo situácie smutno, no, ako tvrdí, tradície treba rešpektovať.

Archívne VIDEO Čaputová definitívne potvrdila, že nastúpi vláda odborníkov, premiérom bude viceguvernér NBS Ľudovít Ódor

"Eduard Heger ešte pred stretnutím s p. prezidentkou ohlásil, že „končí“, čiže je zrejmé, že nás čaká nová vláda. Pán premiér bol mimo iného aj povereným ministrom zdravotníctva. Preto, ako býva zvykom v deň ohlásenia odchodu ministra zdravotníctva, zverejňujem hitparádu všetkých ministrov od roku 1993," uviedol s tým, že aj keď nie je presný dátum vymenovania nového dočasného ministra, poradie sa už meniť nebude. Ako teda dopadol Eduard Heger ako minister zdravotníctva?

Dvakrát v tej istej rieke

Rezort zdravotníctva po odchode ministra viedol druhýkrát. Prvýkrát sa tak stalo po odchode Mareka Krajčího, vtedy rezort viedol 19 dní, kým za Krajčího našli náhradu - Vladimíra Lengvarského. Teraz si šéfovanie ministerstva zdravotníctva zopakoval opäť - a ak prezidentka vymenuje vládu 15. mája, bude vo funkcii 65 dní. Je to 3,4-krát viac, ako v marci 2021. "Stále to však činí len 65 dní, čo je čas, za ktorý sa prakticky nestihne nič, akurát tak vytlačiť vizitky a zmeniť hlavičky na úradných papieroch. Ide tak o 18te najkratšie pôsobenie vo funkcií, čo „dopomohlo“ k tomu, že od roku 1994 zotrvá minister vo funkcií priemerne 593 dní. Inak povedané, minister zdravotníctva sa mení každých cca 20 mesiacov," upozornil Smatana, podľa ktorého sa situácia postupne zhoršuje.

Galéria fotiek (2) Zdroj: Topky/Ramon Leško

Vysvetlil, že kým prvých 9 ministrov bolo priemerne vo funkcií až 732 dní, posledných 9 bolo už len 450. "Od volieb v roku 2020 sa menil minister každých 285 dní, čo činí cca 9 a pol mesiaca. Nevieme, kto bude ďalší poverený minister, ale s takmer určitosťou po voľbách skončí, čiže priemer hitparády sa bude znova a raz čoskoro znižovať. Áno, Eduard Heger bol „len“ povereným ministrom a explicitne povedal, že všetko deleguje štátnemu tajomníkovi M. Palkovičovi. To však p. premiéra neospravedlňuje a rozhodne by sme nemali mať k tomu nejakú formu sympatie. Práve naopak," napísal kriticky. A to z dôvodu, že ak sa mení vedenie rezortu každých zhruba 20 mesiacov, prípadne ho vedie len dočasný minister, tak v sektore sa stabilita, vízia či kontinuita pri veľkých reformách buduje veľmi ťažko. A to z dôvodu, že s ministrom zvyčajne odíde aj väčšina exekutívy ministerstva, čo spôsobí jeho ochromenie.

Požiar po septembrových voľbách

"Je to logické. Ak odíde veľká časť know-how úradu, prerušia sa procesy a odložia sa rozhodnutia, tak všetko prvých pár mesiacov stagnuje. Alternatívne, ak zamestnanci ministerstva vedia, že aj tak sa vedenie o pár mesiacov zmení, tak sa správajú alibisticky. Hlavne aby sa len svietilo a kúrilo a nikto ich za nič „nenaháňal“. Výsledkom tohto zväčša býva stagnácia ministerstva, reforiem či projektov. Zhoršujúce sa zdravie populácie, čoraz starší zdravotníci či krachujúce nemocnice však počkať nevedia," upozornil s tým, že aj keď sú voľby už o 5 mesiacov, aj za ten čas sa toho dá spraviť veľa, ak sa chce.

Aj keď mi je z toho smutno, tradície treba rešpektovať. Eduard Heger ešte pred stretnutím s p. prezidentkou ohlásil,... Posted by Martin Smatana on Sunday, May 7, 2023

Ako napríklad oddlženie nemocníc, dokončenie precenenia zoznamu ambulantných výkonov lekárskou komorou a podobne. "Tieto a mnohé iné témy (napr. nemocnica na Rázsochách) sa dajú za 5 mesiacov posunúť, alebo úplne potopiť. Neviem si teda predstaviť, že teraz opäť nastúpi na ministerstvo niekto „nový“ a bude potrebovať povestných 100 dní kým sa zoznámi s reáliami v sektore. Neviem koho plánuje pani prezidentka poveriť. Pokiaľ to ale nebude niekto zo súčasného (alt. bývalého) vedenia ministerstva, tak po septembrových voľbách budeme potrebovať namiesto ministra požiarnika, ak nie rovno celý hasičský zbor," uzavrel.