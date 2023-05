Ak vznikne úradnícka vláda bez konzultácie s Národnou radou, nezíska dôveru, tvrdí Blanár

BRATISLAVA -Ak vznikne úradnícka vláda bez konzultácie s parlamentnými stranami, nezíska dôveru parlamentu. Skonštatoval to podpredseda Národnej rady (NR) SR Juraj Blanár (Smer-SD). Opakovane apeluje, aby prezidentka Zuzana Čaputová o zložení kabinetu úradníkov rokovala so stranami a aby sa schválil skorší termín predčasných parlamentných volieb.

"Ak by vznikla úradnícka vláda bez konzultácie parlamentných strán, nemôže získať dôveru v parlamente po 30 dňoch a bude to viesť len k prehlbovaniu krízy, ktorá tu v súčasnosti je," povedal Blanár. Uviedol, že zatiaľ strana nedostala pozvanie od hlavy štátu na rokovanie.

Aktuálne video: Ak vznikne úradnícka vláda bez konzultácie s NR SR, nezíska dôveru, tvrdí Blanár

Prezidentka má podľa neho stále priestor diskutovať so stranami, keďže nepredstavila nominantov do jednotlivých rezortov, iba predsedu vlády. Medializované mená komentovať nechcel. Čo sa týka avizovaného premiéra a súčasného viceguvernéra Národnej banky Slovenska Ľudovíta Ódora, pripomenul jeho predošlé pozície poradcu bývalých premiérov. Blanárovi v avizovanom kabinete odborníkov chýba aj niekto ľavicovo zmýšľajúci.

Bez možnosti posunu termínu volieb by Smer-SD podľa jeho slov úradníckemu kabinetu dôveru v parlamente nedal. Podotkol, že vláda bez dôvery bude ťažko presadzovať niektoré veci v NR SR. Ak by však pripravil takýto kabinet dobré návrhy, napríklad na riešenie vysokých cien potravín či pomoc ľuďom, vedela by strana podľa neho zmeny podporiť.

Sme rodina pripúšťa podporu úradníckej vláde, záleží to od jej programu

Predseda Sme rodina a Národnej rady (NR) SR Boris Kollár pripúšťa, že by jeho poslanci podporili vyslovenie dôvery úradníckej vláde. Záleží to podľa neho od zloženia kabinetu aj od jeho programového vyhlásenia. Za najdôležitejšiu úlohu úradníckej vlády považuje prípravu štátneho rozpočtu.

"Aj toto je v hre. Potrebujem vedieť, kto tam bude a aké bude mať programové vyhlásenie," odpovedal Kollár na otázku novinárov, či Sme rodina podporí vyslovenie dôvery úradníckej vláde. Chce, aby s jeho poslancami úradnícka vláda rokovala o podpore návrhov. Na júnovú schôdzu môže podľa Kollára ešte prísť s návrhmi v skrátenom konaní. "Keď prídu s normálnym návrhom programového vyhlásenia vlády alebo s návrhmi na skrátené legislatívne konanie ešte v júni, samozrejme, budeme o tom s nimi rokovať," povedal šéf NR SR novinárom. "Keď budú rozumné návrhy, ktoré budú môcť pomôcť ľuďom, tak také niečo podporím. Musíme počkať s čím prídu a kto príde a podľa toho sa rozhodneme," dodal k podpore návrhov.

Situácia sa podľa Kollára zmenila

Kollár nepodporoval úradnícku vládu, no situácia sa podľa neho zmenila po tom, čo Eduard Heger požiadal prezidentku Zuzanu Čaputovú o zbavenie poverenia viesť vládu. Prezidentka pre to podľa neho nemá na výber. Zároveň nevylúčil, že pokiaľ Sme rodina nebude súhlasiť v zásadných veciach s niektorým z ministrov úradníckej vlády, môže sa pokúsiť o jeho odvolávanie.

Vláda odborníkov by podľa Kollára mala od prvých dní riešiť prípravu štátneho rozpočtu tak, aby ho mohla predložiť skôr, ako býva zvykom. Kollár zatiaľ nedostal od prezidentky pozvanie na stretnutie. Čaputová sa má podľa jeho slov priebežne stretávať s predsedami väčšiny politických strán a konzultovať nominácie. Budúceho šéfa vlády odborníkov Ľudovíta Ódora považuje Kollár za správny výber. Prezidentka mu podľa jeho slov nepovedala okrem Ódora iné mená.