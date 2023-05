Rodičovské bonusy na dôchodkoch sú tu: Kto má na nich nárok a podľa akej výšky sa vyplácajú?

archívne video

Podrobnosti ukázal denník SME. Vyplácanie bonusu sa dotkne až 850-tisíc penzistov. Pritom už prvých 200-tisíc z nich majú prvé rodičovské dôchodky vyplatené. Treba si odsledovať termíny druhého, štvrtého a šiesteho mája. "V priebehu mája 2023 vyplatíme 260 miliónov eur, z toho 637-tisíc poberateľom na účet a 214-tisíc poberateľom poštou," doplnil Krajniak.

Galéria fotiek (3) Milan Krajniak

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Je jedno, koľko máte detí, bonus nie je obmedzený

V tomto prípade ani nehrá rolu to, koľko máte detí. Bez ohľadu na tento počet bonus dostanú obidvaja rodičia za pracujúce dieťa. Je dôležité, či toto dieťa bolo v roku 2021 zamestnané a odvádzalo príslušné poistenia do Sociálnej poisťovne.

Príspevok sa totiž ráta z údajov spred dvoch rokov, takže o rok sa bude rátať z príjmov za rok 2022. Podľa Krajniaka je pointou návrhu tohto bonusu ukončenie diskriminácie matiek pracujúcich detí, ktoré vychovali. "Tým, že sa venovali výchove a v tom čase platili oveľa menšie odvody do dôchodkového systému, majú nižšie dôchodky," argumentuje Krajniak.

V prípade výpočtu potrebujete vedieť hrubé mesačné mzdy svojich detí za rok 2021. Z ich súčtu vypočítajte 1,5 percenta a sumu vynásobte dvanástimi. V roku 2021 išlo o priemernú mzdu 1211 eur. Priemerný rodičovský bonus predstavuje 306,20 eura za rok (25,50 eura za mesiac) pre jedného rodiča od všetkých detí.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Gettyimages.com, TASR - Martin Baumann

Kto bonus očakávať nemôže?

Opäť si musíme pripomenúť rok 2021 a zamyslieť sa, či dieťa v tomto roku bolo alebo nebolo zamestnané. Ak nebolo, nárok na rodičovský dôchodok tak jeho rodičovi v 2023 roku zaniká.

Rovnako tak nevznikne ani keď ho dieťa rodičovi odoprelo, alebo ho z iných dôvodov presmerovalo na náhradných poberateľov. Tieto vyhlásenia bolo možné do Sociálnej poisťovne poslať, pričom tak urobilo asi 19-tisíc detí. To sa dalo do 28. februára 2023 . V nasledujúcich rokoch sa táto lehota predĺži až do konca augusta.

Periodicita príspevku a výška odvodov

Podstatné je vedieť aj to, že od nasledujúceho roku (2024) bude Sociálna poisťovňa posielať rodičovský bonus všetkým penzistom na mesačnej báze, v pravidelnom opakujúcom sa termíne. Netreba sa ani báť, že by vyšší príspevok v tomto prípade znamenal zvýšenie poistného. Neznamená to ani zníženie dôchodkových dávok v budúcnosti.