Pri cenách potravín by sa malo diskutovať aj o dovoze: Slovensko nemá veľký vplyv na ich cenotvorbu

BRATISLAVA - Pri regulácii cien potravín štátom by sa malo diskutovať aj o potravinách z dovozu, kde ale Slovensko nemá veľký vplyv na cenotvorbu. V piatok to v rozprave k návrhom zákonov z dielne poslancov opozičného Smeru-SD, ktoré majú prispieť k zníženiu cien potravín, povedal poslanec Národnej rady (NR) SR Jaroslav Karahuta (Sme rodina). Poslanci tieto návrhy v piatok prediskutovali, hlasovať o nich majú budúci týždeň v utorok (9.5.).

"Poľnohospodárstvo bolo rezortom druhej a tretej kategórie. Je dodnes finančne poddimenzované a sme stále viac závislí na dovoze," upozornil predseda pôdohospodárskeho výboru parlamentu. Ako dôkaz uviedol, že saldo zahraničného obchodu každým rokom rastie.

Archívne video: Boris Kollár o rokovaní o vysokých cenách za potraviny

Zahraničné potraviny by boli lacnejšie

"Ak by boli rovnaké marže na domáce a zahraničné potraviny, tak zahraničné potraviny by boli výrazne lacnejšie ako slovenské. Preto majú obchodníci vyššiu maržu na zahraničné potraviny a nižšiu maržu na slovenské potraviny. Akonáhle by boli lacnejšie slovenské potraviny, marža na zahraničné by bola nižšia, stlačili by sme prirodzene cenu potravín na predaji," doplnil Karahuta.

Poukázal tiež na legislatívne zmeny, medzi ktorými je aj zákon, ktorým sa menia niektoré zákony v súvislosti so zlepšovaním podnikateľského prostredia zasiahnutého opatreniami na zamedzenie šírenia COVIDU-19. S cieľom znížiť administratívnu záťaž predávajúcim tovaru, na ktorý sa nevzťahuje cenová regulácia, zrušila novela povinnosť viesť evidenciu o cenách, vrátane kalkulácii nákladov a zisku pre takéto subjekty.

Z návrhu novely zákona o cenách, ktorý do NR SR predložili poslanci Smeru-SD vyplýva, že má obnoviť právny rámec do stavu pred predchádzajúcou novelizáciou zákona. Karahuta s vrátením právneho rámca a povinnosťou opätovne viesť evidenciu súhlasí.