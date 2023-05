Rakúsky minister financií zvažuje zastropovanie cien vybraných potravín

Galéria fotiek (1) Ilustračné foto

VIEDEŇ - V boji proti vysokým cenám potravín by sa mohlo Rakúsko inšpirovať Francúzskom, uviedol v sobotu rakúsky minister financií Magnus Brunner. Vo Francúzsku sa vláda dohodla s obchodníkmi na tom, že v prechodnom období nebudú zvyšovať ceny vybraných potravín. Brunner uviedol, že tento prístup považuje za zaujímavý a mohol by byť predmetom rozhovorov so sociálnymi partnermi, s ktorými sa stretne v pondelok (8. 5.). TASR o tom informuje na základe správy agentúry APA.