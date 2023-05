Boj Európskej centrálnej banky proti inflácii posilnil kurz eura, Slováci v zahraničí môžu ušetriť

Galéria fotiek (1) Zdroj: Getty Images

BRATISLAVA - Razantný boj Európskej centrálnej banky (ECB) proti inflácii výrazne podporil kurz eura, a to začalo posilňovať. Slovákom môže znížiť výnosy dolárových investícií, pri výletoch za hranice však dokážu ušetriť. Neplatí to však pre susednú Českú republiku, keďže kurz koruny je voči spoločnej európskej mene výrazne silnejší, než to bolo v minulosti. Informovala o tom online investičná platforma Portu.