Vlčanovo kreslo bude čoskoro prázdne: Heger má náhle nečakaného spasiteľa, tento poslanec chce byť ministrom!

BRATISLAVA - Krátko na to, čo poverený minister pôdohospodárstva Samuel Vlčan ohlásil svoj koniec vo funkcii, začali sa diať mnohé veci. Okrem toho, že opozícia reagovala na tento nečakaný koniec, premiér Eduard Heger (Demokrati), ktorý sa ocitol v nezávideniahodnej pozícii, môže nájsť nečakaného spasiteľa vo forme nezaradeného poslanca (bývalého klubu Sme rodina, pozn. red.) Patricka Linharta. Ten sa už s premiérom stretol a chcel by sa stretnúť aj s prezidentkou Zuzanou Čaputovou a ponúka svoje služby a chcel by byť ministrom!

VIDEO Tlačová konferencia Patricka Linharta:

Linharta si mnohí môžu pamätať ako poslanca klubu Sme rodina, ktorý roky v parlamente pretláčal potravinový semafor, s ktorým šiel aj do kampane a na tlačovej konferencii sa pýšil aj tým, že otváral stovky predajní po Írsku a disponuje dvoma vyštudovanými odbormi na vysokej škole - výskumom a marketingu. "Verím, že pán Heger si uvedomil dôležitosť tohto stretnutia a som pripravený sa okamžite vzdať mandátu poslanca," sľubuje Linhart.

Verejnosti navyše prisľúbil,že je proatlantický a proeurópsky politik, navyše vraj pôsobil ako bývalý vojak NATO a nemieni robiť žiadne personálne čistky na ministerstve.

Galéria fotiek (5) Zdroj: Topky/Ramon Leško

V poverenej vláde nemožno menovať nových ministrov, no Linhart by teoreticky mohol fungovať ako Palkovič

Nateraz nie je jasné, ako si to celé Linhart predstavuje, no vláda v poverení nemôže menovať nových ministrov, hypoteticky by ale Linhart mohol pôsobiť podobne ako (ne)minister Michal Palkovič na ministerstve zdravotníctva v pozícii štátneho tajomníka.

Galéria fotiek (5) Zdroj: Topky/Ramon Leško

Momentálne sa čaká do utorka a na to, ako sa prezidentka v tejto veci rozhodne konať. V hre je aj úradnícka vláda, no aj v tej by sa Linhart rád videl "ako odborník".

Úradnícka vláda vládnym politikom nevonia

Okrem toho, že úradnícka vláda nie je lákadlom pre vládnych politikov, nie je ani vhodnou alternatívou na pokračovanie, kým nebudú predčasné voľby. Myslí si to Juraj Šeliga (Demokrati) "Úradnícka vláda, ak by nastúpila teraz, môže byť pre Slovensko problém. Myslím si, že toto je naozaj taká vážna vec, že je dobré povedať krajine: nechcem sa vzdať a chcem Slovensko doviesť do predčasných volieb," skonštatoval Šeliga s tým, že premiér má právo mimoriadne vystúpiť vo verejnoprávnej televízii.

Galéria fotiek (5) Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Kollár si myslí, že situácia už smeruje k úradníckej vláde

Podobne to vidí aj šéf parlamentu. Ak by vraj podľa neho prezidentka Zuzana Čaputová vymenovala úradnícku vládu, nastal by ešte väčší chaos. S prezidentkou má hovoriť v utorok (9. 5.). Tvrdí, že ju nebude na nič prehovárať. Myslí si, že situácia smeruje k úradníckej vláde.

Galéria fotiek (5) Boris Kollár

Zdroj: Topky/Ramon Leško

"Určite nemôžem uprieť snahu premiéra Hegera, že chce zabrániť ešte väčšiemu chaosu. Ešte väčší chaos nastane, keď príde úradnícka vláda," povedal v piatok Kollár novinárom. Nový kabinet podľa neho vždy dostáva 100 dní, aby sa zorientoval, no ani tento čas by podľa neho nestačil úradníckej vláde. Tá podľa neho nevyvedie krajinu z chaosu, ale ešte viac ho prehĺbi.