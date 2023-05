Heger je po Vlčanovi na kolenách: Voličom sľúbil koniec chaosu a sype si popol na hlavu, v KDH chcú pád Budaja!

A práve Budajov rezort životného prostredia je ten často skloňovaný, ktorý je zodpovedný za pridelenie dotácie firme Reko. "Nikdy by som sa ako člen vlády nepokúšal podnikať s peniazmi, o ktorých rozhoduje štát. Myslím si, že to je rizikové," presviedčal včera novinárov a verejnosť Budaj pár minút po vyhlásení Vlčana, ktorý sľúbil svoj koniec. Poznamenal, že by možno bolo dobré zvážiť prípadné legislatívne zmeny týkajúce sa konfliktu záujmov.

Budaj tvrdí, že všetky podmienky v súvislosti s dotknutou dotáciou splnila iba jedna firma a druhá nezískala potrebný počet bodov. Poukázal pritom na jednotlivé kritériá vyhodnocovania projektov aj na úradnícky postup. "Podľa súčasnej miery preskúmania ešte neviem povedať, či došlo k pochybeniu," uviedol. Deklaroval, že využije všetky možnosti preverenia a bude čo najrýchlejšie konať.

Budaj by bol vraj "rád", ak by si Vlčan peniaze z pridelenej dotácie nenechal a vzdal sa ich, čo však Vlčan na tlačovej konferencii novinárom nezaručil, a to ani po viacerých otázkach, po ktorých novinárom ušiel.

Majerský z KDH Budajovi neverí a chce aj jeho koniec

Tieto slová Budaja rozhodne nepresvedčili mimoparlamentné KDH, ktoré chce po Vlčanovom konci zájsť ešte ďalej a požadujú aj pád Budaja. "Kresťanskodemokratické hnutie žiada prezidentku, aby odobrala poverenie ministrovi Budajovi. Zo zápisov a uznesení z 9. februára, kedy sa v národnej rade konal Výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie vyplýva, že minister Budaj dnes klamal, keď tvrdil, že o firme ministra Vlčana nevedel," tvrdí šéf kresťanských demokratov a prešovský župan Milan Majerský.

Práve 9. februára podľa Majerského riešil výbor skládku firmy Reko recycling, ktorú na výbore zastupoval minister pôdohospodárstva Samuel Vlčan. "Na tomto zasadnutí bol prítomný aj generálny riaditeľ inšpekcie životného prostredia a poslanci oficiálne zaviazali Ministerstvo životného prostredia SR, aby monitorovalo skládku Vlčanovej firmy. Ak minister Budaj tvrdí, že nevedel o tom, že firma Reko recycling patrí jeho kolegovi Vlčanovi, tak klame alebo zavádza. A Samuel Vlčan by sa nemal zrieknuť len postu ministra, ale aj dotácie.Končiaca vláda si z občanov Slovenska nemôže robiť dobrý deň. Toto nie je boj proti korupcii, ktorý nám sľubovala táto vláda pred viac ako 3 rokmi," skonštatoval Majerský.

Heger je na kolenách a sype si popol na hlavu

Dočasne poverený premiér Eduard Heger si nevie predstaviť úradnícku vládu. Chce priviesť krajinu k predčasným voľbám ako premiér. Vo štvrtok to uviedol v mimoriadnom príhovore v RTVS. Priblížil, že pôjde do rokovaní s prezidentkou SR Zuzanou Čaputovou s postojom, že chce krajinu stabilne priviesť k predčasným voľbám ako premiér. "Budem rešpektovať, ak bude mať na vec iný názor a rozhodne sa inak," podotkol.

Priznal ale, že Slovensko je v chaose, za ktorú môže aj jeho vláda a jeho vlastná nečinnosť v kľúčových prípadoch, keď ešte vo vláde boli Igor Matovič (OĽaNO) a Richard Sulík (SASKA). "Dnes vám chcem povedať hlavne to, že chaos sme priniesli aj my," prekvapil Heger, ktorý si sype popol na hlavu. "Áno, priznávam. Na chaose mám nepochybne svoj podiel viny aj ja. Pozeral som sa na hádky Matoviča, Sulíka a ostatných. Hrýzol som si do jazyka a trpel ich hádky a konflikty, ale robil som to, aby som udržal zhodu vo vládnej koalícii," priznáva po mesiacoch Heger. "Som presvedčený, že spoločne nájdeme riešenie, ako najlepšie viesť Slovensko v kríze chaosu," doplnil.

Nevie si ale predstaviť, že by teraz nastúpila úradnícka vláda. Tvrdí, že na miesto ich ministrov by nastúpili ľudia, ktorí by možno mali dobré úmysly, ale nemajú skúsenosti. Ohrozili by podľa neho aktuálnu stabilitu, ktorú sa im podarilo udržať.

Hegerove slová pôsobia mimoriadne silným a rázantným dojmom, ktorý zrejme pramení aj z hrozby, že by mohol prísť o funkciu a na tých pár mesiacov do predčasných volieb by kormidlo prebrali odborníci vybraní prezidentkou.

Na odstúpenie reagovali aj poslanci

Na včerajšie prekvapivé odstúpenie povereného ministra Vlčana reagovali aj kolegovia z parlamentu.

Na koniec Vlčana reagovala aj strana Hlas-SD. "Vláda chaosu a ožobračovania Slovenska už nemôže ďalších 5 mesiacov viesť Slovensko. Heger a ministri si strážia svoje kšefty, kašlú na ľudí a preto musia odísť. Heger nech si pobalí veci a prestane trápne vydierať hlavu štátu," uviedol líder strany Peter Pellegrini.

Heger zneužil priestor v RTVS, myslí si Šimečka z PS

Heger podľa šéfa PS Michala Šimečku zneužil mimoriadny priestor vo verejnoprávnej televízii. Očakával, že premiér počas štvrtkového (4. 5.) mimoriadneho vystúpenia v RTVS skôr vysvetlí medializovanú kauzu okolo dočasne povereného ministra pôdohospodárstva Samuela Vlčana.

"Mylne sme všetci očakávali, že sa vyjadrí ku korupčným podozreniam a vyvodí zodpovednosť. Nestalo sa tak. Nepovažujem za normálne, aby poverený premiér, ktorého vláda čelí podozreniam pri pridelení miliónovej dotácie, namiesto vysvetľovania zneužil mimoriadny priestor vo verejnoprávnej televízii, aby sa ako líder rozpadnutej vlády pasoval za ochrancu krajiny pred chaosom," skonštatoval.

Heger už zrejme lezie SASKE krkom, podporia prípadnú úradnícku vládu

Z toho, ako vystúpil v RTVS nie sú nadšení ani v opozičnej SASKE. "Miesto toho, aby Eduard Heger s pokorou priznal zlyhania vlastných ministrov, zneužil priestor vo verejnoprávnej televízii na politický boj a útoky voči politickým súperom. Mimoriadne vystúpenia ústavných činiteľov v RTVS boli v poslednom období využívané hlavne v súvislosti s vojnou na Ukrajine či koronavírusom. Teraz však Eduard Heger v RTVS nevystúpil ako predseda vlády Slovenskej republiky, ale ako šéf politickej strany, ktorý útočil na politických súperov. Hovoriť o rizikách spojených s úradníckou vládou je strašenie a snaha udržať sa vo funkciách. Považujeme momentálne za kľúčové, aby prezidentka Zuzana Čaputová zaujala k aktuálnej politickej situácii jasnú pozíciu. V prípade, že sa pani prezidentka rozhodne pre úradnícku vládu, SASKA ju podporí," uviedol podpredseda SASKY Branislav Gröhling.

Čaká sa na verdikt, no je veľmi pravdepodobné, že Heger skončí s ďalšou funkciou na hlave

Nateraz nie je jasné, ako sa prezidentská kancelária na čele s hlavou štátu rozhodne, no isté je už to, že poverený minister pôdohospodárstva Vlčan už vo štvrtok doručil do prezidentskej kancelárie žiadosť o odobratie svojho poverenia. "Prezidentka Zuzana Čaputová sa v najbližších dňoch stretne s premiérom Eduardom Hegerom a predsedom NR SR Borisom Kollárom. Začiatkom budúceho týždňa prezidentka oznámi svoj ďalší postup," povedal novinárom Martin Strižinec z tlačového oddelenia prezidentky Zuzany Čaputovej.

Pohľad odborníkov na vzniknutú situáciu

Na to, ako bude nasledujúcich pár mesiacov prebiehať sme sa pýtali aj politológov. "Nechcem vyznieť cynicky, ale na tých pár mesiacov by mohli viesť ministerstvá štátni tajomníci, rovnako je to na ministerstve zdravotníctva aj na ministerstve financií, ktoré oficiálne vedie premiér, ale vieme ako to v skutočnosti je," povedal na margo agrorezortu politológ Michal Cirner.

"Hoci nie som ústavný právnik a v ústave to nikde nie je jasne definované, myslím si, že vymenovaním novej vlády, hoci s nejakým iným v súčasnosti povereným ministrom na čele, by to zrejme šlo. Prezidentka by sa tak vyhla možnosti vymenovať vládu zloženú z odborníkov, za ktorú by niesla priamu zodpovednosť," dodal zas Radoslav Štefančík. Nutné je však podotknúť, že obaja svoje stanoviská písali ešte v čase, keď nebolo jasné, či Vlčan odstúpi.