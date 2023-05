Slovensko môže zažiť svoju prvú prezidentskú vládu: Ako to vidia odborníci? Prezradili možné MENÁ kandidátov!

BRATISLAVA - Šanca, že poverený premiér Eduard Heger (Demokrati) ešte s ministerským "torzom" rozhýbe koalíciu do septembrových volieb, klesá s každou ďalšou hodinou. Možnosti na dôstojné dovládnutie sa dosť zúžili po konci ministra Samuela Vlčana, no už takmer naplno zanikli akékoľvek nádeje aj po odchode Rastislava Káčera, ktorý je navyše členom v Hegerovej strane Demokrati. Otázne je, akú budúcnosť bude mať teraz táto vláda, no už viacerí teraz predpokladajú, že návrat prezidentky Zuzany Čaputovej z londýnskej korunovácie bude extrémne rýchly a bude mať veľa práce! Je totiž veľmi reálne, že naša krajina prvýkrát okúsi tzv. úradnícku vládu na čele s prezidentkou.

Celé to rozbehla kauza spoločnosti Reko, ktorú spoluvlastní končiaci minister pôdohospodárstva Samuel Vlčan, na ktorú boli od ministerstva životného prostredia Jána Budaja priklepnuté dotácie vo výške státisícov eur. Vlčan síce prišiel pred kamery novinárov vysvetliť, ako to celé vlastne bolo, no zároveň ohlásil, že k stoličke nie je prilepený a požiadal prezidentku o uvoľnenie z funkcie.

Osudný príhovor v RTVS k národu

To spôsobilo rýchly spád udalostí a Heger, zjavne v zúfalej situácii, kedy sa mu vláda doslova rozpadáva pod rukami, vydal stanovisko pomocou verejnoprávnej televízie a svojho kanála o tom, ako sa krajina nesmie ani za účelom týchto udalosti dostať do chaosu v podobe úradníckej vlády, pričom stanovisko pôsobilo mimoriadne politicky.

Najvyšší ústavní činitelia pritom podobné vystúpenia a príhovory k národu vedú len za veľmi vážnych podmienok a po dôkladnom zvážení. Naposledy to boli napríklad témy ako koronavírus či vysoká inflácia. Nešlo teda o politické ale národné a sociálne dôvody.

Viacerí odborníci a sociológovia zhodnotili toto Hegerovo vystúpenie za veľmi nesprávne a za krok, ktorý napáchal viac škôd, ako úžitku. Pred podobnými vystúpeniami a vôbec tým, či ich uskutočnia, sa títo činitelia väčšinou poradia so svojimi stratégmi, ktorí situácia hodnotia a volia taktiku.

Heger to podľa Káčera zbabral

Netrvalo však dlho a toto Hegerovo vystúpenie rozhodne neocenil ani jeho spolustraník a minister zahraničných vecí Rastislav Káčer, ktorý celý incident označil za "babráctvo".

Za dva dni prišiel o dvoch ministrov

O pár hodín na to sa na verejnosť dostali aj z prezidentského paláca informácie, že za 24 hodín bude Káčer už druhým ministrom, ktorý hlavu štátu požiadal o uvoľnenie z funkcie. Heger tak za necelých 48 hodín prišiel hneď o dvoch ministrov, a preto v tejto situácii už nie je veľmi reálne uvažovať nad možnosťou, že by sa prezidentka rozhodla dať Hegerovi na hlavu ďalšie dva funkcie, pričom formálne plní už tri z nich - premiérsku, ministerstvo financií a zdravotníctva.

Minister Budaj, ktorý je za udelenie dotácie cez svoje ministerstvo zodpovedný, zatiaľ vyhlásil, že premiéra odchodom z funkcie "zrádzať" nebude. Otázne je, ako sa situácia zmení o pár dní.

V hre je viacero mien, od Mikloša až po Korčoka

My sme sa opýtali politológov, ako aktuálnu situáciu hodnotia a či si vedia už teraz tipnúť, kto by mohol zasadnúť do ministerských stoličiek pri nástupe hypotetickej vlády Zuzany Čaputovej. "Poverená vláda sa rozpadá, respektíve rozkladá zvnútra. Chaos, nekompetentné riadenie, nevhodná komunikácia, politická bezmocnosť neustali, dokonca sa pridali podozrenia z korupcie. Najčistejšie riešenie prezentované analytikmi v podobe čo najskoršieho termínu predčasných volieb po vyslovení nedôvery vláde parlamentom nebolo vypočuté, je takmer isté, že Slovensko zažije prezidentskú vládu," povedal pre Topky politológ Michal Cirner.

"Prezidentka pravdepodobne bude rokovať s politickými stranami, ktoré majú zastúpenie v parlamente, aby novej vláde i bez získanej dôvery aspoň prechádzali prípadné nevyhnutné zákony v parlamente (i keď prebiehajúca schôdza parlamentu by mala byť posledná riadna do predčasných volieb) a podobne. Z tohto pohľadu prezidentská vláda bude udržiavacia a jej ciele budú doviesť krajinu k predčasným voľbám, upokojiť, respektíve stabilizovať politickú situáciu, a to kompetentným riadením vlády. Členmi vlády by mali byť odborníci, nestraníci. Myslím, že sa budú skloňovať mená ako Ivan Mikloš, Ivan Korčok a iné osobnosti verejného života, pôjde o to, kto do toho bude chcieť na tých pár mesiacov ísť," tipol si Cirner.

Možný minister hospodárstva v úradníckej vláde Zuzany Čaputovej?

Podľa našich informácií sa dokonca už dlhšie uvažuje o Petrovi Balškovitšovi ako možnom ministrovi hospodárstva vo vláde Zuzany Čaputovej. To, či je táto možnosť na stole sme sa pýtali samotného Blaškovitša. "Nemôžem vyvrátiť skutočnosť, že takáto téma vo vzťahu k mojej osobe bola, respektíve je na stole. Viac by som to ale nerád v tomto momente komentoval," povedal Blaškovitš, ktorý do decembra 2022 pôsobil ako šéf Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (SIEA).

Čaputová už odchod toľkých ministrov nebude môcť ignorovať

Radoslav Štefančík má na celú situáciu len stručný názor. "Je to posledné štádium vlády povereného premiéra Hegera. Odídených ministrov alebo kandidátov na odchod je už toľko, že to prezidentka nebude môcť ignorovať," skonštatoval politológ.

Demokrati môžu po tejto kríze skončiť aj mimo politickej súťaže v septembri

Hegerova vláda je podľa ďalšieho odborníka Juraja Marušiaka momentálne v štádiu rozkladu, "Štvrtkové vystúpenie premiéra Hegera naznačovalo, že zrejme kauza Vlčan nie je jediným problémom. Odchod ministra Káčera, ktorý bol zároveň dôležitým predstaviteľom premiérovej strany Demokrati, naznačuje, že táto strana a jej líder sa napokon ani nemusia zúčastniť volieb. Čo sa týka nových ministrov v prípadnej úradníckej vláde, istý zoznam koloval na prelome januára a februára 2023," vyjadril presvedčenie Marušiak.

Vstúpiť teraz do vládnutia by mohol iba politický kamikadze

"Hoci sa od neho prezidentská kancelária dištancovala, je pravdou, že sa na ňom nachádzali mená ľudí z prostredia prezidentskej kancelárie, ľudia blízki prezidentke, resp. strane Progresívne Slovensko, z ktorej prezidentka vyšla. Sotva si možno predstaviť, že by sa na takéto funkcie podujal niekto iný, niekto, kto by mal záujem zohrávať významnejšiu úlohu v politike aj po voľbách. Hoci Progresívne Slovensko sa dlhší čas pred voľbami správalo ako zoskupenie, ktoré by sa rado na vláde podieľalo, účasť v nej teraz, bez zastúpenia v parlamente by jeho šance pochovalo. Dnes by vstúpil do vlády iba politický kamikadze. Jedna z možností je teda buď úradníci z prezidentskej kancelárie, ktorí nemajú stranícke ambície, alebo napr. štátni tajomníci rezortov," myslí si Marušiak.

Prezidentka rozhodne zrejme začiatkom týždňa

O tom, ako bude konať prezidentka sme sa všeobecnejšie dozvedeli už v piatok poobede. "O svojom ďalšom postupe v súvislosti s vnútropolitickou situáciou mám jasno. Čo najskôr po návrate z Londýna s ním oboznámim premiéra Eduarda Hegera a predsedu parlamentu Borisa Kollára a následne aj verejnosť," vyhlásila Zuzana Čaputová, ktorá sa teraz musí rozhodnúť, či ďalším členom prerozdelí ministerské funkcie pôdohospodárstva a diplomacie, alebo sa rozhodne všetky figúrky zhodiť zo stola a na pár mesiacov vymenuje vlastnú vládu.