Z používania umelej inteligencie vyplýva aj mnoho rizík: Jedným z nich je aj ohrozenie súkromia

Galéria fotiek (2) Ilustračné foto

Zdroj: thinkstock.com

BRATISLAVA - Z používania umelej inteligencie vyplýva mnoho rizík. Problémom je, že odbremeňuje ľudí od potreby rozmýšľať, rozhodovať sa a byť tvorivými. Upozornil na to odborník na umelú inteligenciu Ivan Sekaj z Fakulty elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Vážny problém sa podľa neho črtá v školstve, kde četové boty a jazykové systémy produkujú výsledky za študentov. Okrem plagiátorstva, "toto všetko spôsobuje pozvoľnú degradáciu ľudského intelektu," uviedol Sekaj. Nie je to podľa neho zatiaľ markantné, ale ak sa neurobia účinné opatrenia, bude to evidentné čoraz viac.