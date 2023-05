Meteorológovia VARUJÚ pred ďalšou zmenou počasia: Obrovský úhrn zrážok, oblačnosť a búrkové mračná!

BRATISLAVA – Posledný jarný mesiac máj nám síce dáva nádej v slnečné dni, no meteorológovia varujú, že nás opäť čaká zmena. Slnečný prvý máj s teplotami od +17 do + 22 stupňov Celzia vystrieda oblačnosť, intenzívne zrážky a búrky. Na zmenu sa musí pripraviť najmä stredné Slovensko, no zrážky sa zrejme nevyhnú ani západu a východu krajiny.