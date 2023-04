Sulíkovi sa podarilo počas rozhovoru faux pas: Redakciu prosil, aby TÚTO časť vystrihla! Za svoj čin sa aj ospravedlnil

BRATISLAVA – Predsedovi SaS Richardovi Sulíkovi sa podaril drobný incident. Počas jedného z rozhovorov mal pred sebou na stole položený pohár – tak, ako to býva zvykom. Ten však pri šéfovi liberálov nemal dlhú životnosť a na konci relácie z neho zostala len kopa črepov.

Drobnú nešikovnosť predviedol Sulík počas rozhovoru pre portál Aktuality. Šéf liberálov pohár nielenže prevrátil, ale aj rovno rozbil počas toho, ako odpovedal na položenú otázku a do toho gestikuloval. Vetu ešte dokončil, no potom sám navrhol, aby danú časť "niekde sekli". Nezabudol sa však štábu ani ospravedlniť. „Prepáčte mi, to som nechcel,“ povedal. Upratal po sebe a črepy.

Redakcia mu prisľúbila, že danú časť z rozhovoru vystrihne, čo aj urobila, využila ju však v krátkom bloopers videu na sociálnej sieti s názvom: Čo sa do relácie nezmestilo. „Oceňujem ´korektnosť´ redakcie dať toto von potom, čo ma opakovane ubezpečili, že to vystrihnú,“ posťažoval sa následne Sulík v komentári pod príspevkom satirickej stránky Zomri, ktorá na incident tiež poukázala.