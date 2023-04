Podľa slov Richarda Sulíka je SaS pripravená vyhrať voľby a viesť krajinu

BRATISLAVA – Strana Sloboda a Solidarita (SaS) ide do septembrových parlamentných volieb pripravená vyhrať a prevziať zodpovednosť za vedenie krajiny. Povedal to Richard Sulík.

Pripravenosť podľa neho neznamená len záujem o čo najlepší volebný výsledok, ale aj schopnosť pretaviť ho v prípade úspechu do reálnej politiky. "Toto bude kampaň môjho života. Začíname naplno, kongres bol istým odštartovaním," pripomenul víkendový kongres SaS. Ten potvrdil jeho pozíciu predsedu strany, aj jednotky na kandidátnej listine.

VIDEO Tlačová konferencia strany SaS: Predstavenie tímu pre záchranu zdravotníctva

Strana nemá korupčné kauzy a má dostatok politických skúseností

Sulík tvrdí, že strana nemá korupčné kauzy, má dostatok politických skúseností a odborníkov a nebojí sa ísť ani do riešenia komplikovaných problémov. Za taký považuje napríklad účasť lídra OĽANO Igora Matoviča v prvých dvoch vládach aktuálneho volebného obdobia. "Bol najväčším problémom našej spoločnosti, aj vlády. Videli to všetci, ale iba SaS to riešila," uviedol s tým, že za to jeho strana zaplatila nemalú politickú cenu. V tejto situácii sa podľa neho SaS rozhodla zmeniť politickú stratégiu a neponúkať voličom len to, že bude v parlamente a prípadne vo vláde obhajovať liberálne hodnoty a zdravú ekonomiku, ale pripravenosť prevziať zodpovednosť za riadenie štátu ako takého.

Galéria fotiek (2) Zdroj: Topky/Ramon Leško

Povolebnú spoluprácu SaS vylučuje so Smerom-SD, SNS, ĽSNS a Republikou. Hoci Hlas-SD pre SaS nie je preferovaným partnerom, Sulík nepovažuje za zmysluplné ešte viac rozširovať zoznam politických subjektov, s ktorými vopred vylučuje spoluprácu. "Naďalej platí, že strana Hlas pre mňa nie je partner, po ktorom by som túžil," konštatoval Sulík.

Aj keď SaS odišla z vlády a napokon podporila aj vyslovenie nedôvery kabinetu Eduarda Hegera, podľa Sulíka sa snažila byť konštruktívnou opozíciou. V parlamente podporila neskorší, septembrový termín predčasných volieb. Vzhľadom na to, že septembrová schôdza parlamentu by mala byť už len slávnostná a počas leta sa riadne schôdze neplánujú, Sulík neočakáva v parlamente väčšie problémy, než by nastali v prípade júnového volebného termínu. Priznáva, že množstvo bodov programu májovej parlamentnej schôdze je motivovaných prioritne predvolebnou kampaňou.