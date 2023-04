VEĽKÉ zmeny pri dôchodkoch! Týkajú sa tisícov sporiteľov: Takto to bude fungovať po novom

„Týka sa to nielen mladých ľudí, ktorí v súčasnosti končia štúdium a po 1. máji 2023 sa po prvý raz zamestnajú, ale tiež osôb do 40 rokov, ktoré predtým nemali povinnosť platiť odvody na dôchodkové poistenie a po 1. máji 2023 im vznikne,“ uviedla Sociálna poisťovňa. Ide napríklad o SZČO, ktoré v minulosti nedosahovali príjem potrebný na vznik povinného dôchodkového poistenia, ich príjmy medzitým narástli a vznikla tak povinnosť odvádzať na dôchodkové poistenie; respektíve o osoby, ktoré sa po návrate zo zahraničia po prvý raz zamestnajú na Slovensku a budú odvádzať na dôchodkové poistenie.

Každému poistencovi, ktorému vznikne prvé dôchodkové poistenie od 1. mája 2023, zašle Sociálna poisťovňa v lehote 60-tich dní od vzniku tohto poistenia poštou informačný list, v ktorom mu oznámi vznik účasti na starobnom dôchodkovom sporení. „Sociálna poisťovňa prvopoistencom poskytne ďalšie informácie súvisiace najmä s možnosťou uzatvoriť zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení s DSS podľa vlastného výberu alebo o možnosti vystúpiť z II. piliera,“ doplnili.

Galéria fotiek (2) Sociálna poisťovňa

Zdroj: TASR - Martin Baumann

Jediné, čo potom mladí ľudia majú urobiť, je vybrať si do 180 dní od vzniku tohto dôchodkového poistenia dôchodkovú správcovskú spoločnosť. Ak to nestihnú, urobí to za nich samotná poisťovňa. „Každému sporiteľovi, ktorému Sociálna poisťovňa určí DSS, oznámi túto skutočnosť do ôsmich dní od pridelenia DSS prostredníctvom elektronickej služby ´Elektronický účet poistenca´ (v odkaze ´Účasť v II. pilieri´), ktorú zriadila Sociálna poisťovňa na svojej internetovej stránke v časti,“ uvádza poisťovňa. Ak s výberom poistenec nebude súhlasiť, môže prestúpiť do inej DSS. Tento prestup však bude možné uskutočniť až po uplynutí jedného roka od pridelenia DSS.

Tiež platí, že každý, komu takto automaticky vznikne účasť v II. pilieri, môže z neho do dvoch rokov vystúpiť. „Z II. piliera bude môcť vystúpiť iba ten sporiteľ, ktorému po 1. máji 2023 vznikla účasť v II. pilieri automaticky a to bez ohľadu na to, či si DSS vybral sám (uzatvoril s ňou zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení) alebo mu ju určila Sociálna poisťovňa. Sporiteľ, ktorému prvý poistný vzťah vznikol pred 1. májom 2023 a vstúpil do II. piliera dobrovoľne, nemá možnosť z II. piliera vystúpiť,“ spresnili.