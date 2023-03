Mihál kritizuje novelu o sociálnom poistení: Je to nespravodlivé! Títo dôchodcovia budú výrazne zvýhodnení na úkor iných

Aby lepšie ilustroval, kde tkvie problém, použil Mihál fiktívny príklad, na ktorom ukázal, ako by to na Slovensku fungovalo, ak by sa podobný matematický princíp zaviedol aj pre dôchodcov, ktorí pracovali niekoľko rokov v zahraničí a niekoľko rokov doma a tak majú nárok na dôchodok od nás aj spoza hraníc. „Predstavte si človeka, ktorý odchádza do dôchodku, pričom 30 rokov odpracoval v Nemecku - kde mal mesačne plat okolo 3000 eur (nemecká priemerná mzda), a 10 rokov odpracoval na Slovensku, s platom okolo 1200 eur mesačne (slovenská priemerná mzda). Tento dôchodca bude dostávať celkom pekný dôchodok z Nemecka, pochopiteľne. Dostane ale aj dôchodok na Slovensku. To je správne, veď tu platil 10 rokov odvody," začal.

Archívne video: Minister Milan Krajniak informuje o zmenách v druhom pilieri

„Podľa platného vzorca na výpočet slovenského dôchodku by jeho dôchodok mal byť: D = 1,00 (priemerný osobný mzdový bod vypočítaný zo zárobku 1200 eur mesačne) x 10 rokov x 16,5 eur (platná dôchodková hodnota) = 165 eur,“ prepočítal Mihál. Namiesto toho je však vzorec upravený nasledovne: „D = 2,00 (priemerný osobný mzdový bod vypočítaný zo zárobkov 3000 eur a 1200 eur mesačne) x 10 rokov x 16,5 eur = 330 eur.“

ĎALŠIA NESPRAVODLIVOSŤ V DÔCHODKOCH Dnes parlament posunul do druhého čítania novelu zákona o sociálnom poistení,... Posted by Daňové a odvodové tipy Jozefa Mihála on Tuesday, March 28, 2023

Inak povedané, pri výpočte priemerného osobného mzdového bodu by sa zohľadnili aj príjmy a odvody, ktoré mal náš dôchodca v Nemecku. „Je mu jedno, že tieto zárobky sa mu zohľadnili pri výpočte samotného nemeckého dôchodku, je mu jedno, že je to úplný nezmysel - aby sa pri výpočte slovenského dôchodku zohľadňovali odvody zaplatené do iného systému, a je mu úplne jedno, že takto nespravodlivo zvýši dôchodky tým, čo si to nezaslúžia a už jeden vysoký dôchodok poberajú,“ tvrdo sa obul do Krajniaka a pripomenul starú známu rovnicu – keď jednému pridáte, druhému treba nenápadne niekde zobrať.

Skutočný novela síce nerieši dôchodcu, ktorý pracoval v Nemecku, no princíp je rovnaký. „Namiesto práce v Nemecku si dosaďte, že ide o bývalého policajta, či vojaka, ktorý dostane za 30 rokov služby pekný výsluhový dôchodok a za 10 rokov práce už v civile, bude mať pri výpočte dôchodku zo Sociálnej poisťovne započítané do priemerného osobného mzdového bodu aj zaujímavé príjmy, ktoré mal v štátnej službe,“ uviedol skutočný problém obsiahnutý v novele „Bývalí policajti a vojaci budú mať pri výpočte civilných dôchodkov brutálne nespravodlivé zvýhodnenie - na úkor ostatných dôchodcov,“ zdôraznil.