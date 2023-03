DSS zasielajú výpisy z druhého piliera: Bojíte sa o svoj dôchodok? Poisťovňa odpovie na všetky otázky

BRATISLAVA – Do domovov ľudí alebo emailových schránok sú posledné dva mesiace doručované výpisy z osobného dôchodkového účtu v II. pilieri. Sociálna poisťovňa upozorňuje, že sa týchto dokumentov nemusíte báť. Pokiaľ máte v pláne obrátiť sa na poisťovňu s otázkami, je to zbytočné. V krátkom dokumente odpovedajú na často kladené otázky.

„Dôchodkové správcovské spoločnosti (DSS) mali do konca februára 2023 povinnosť zaslať sporiteľom v druhom pilieri výpis z osobných dôchodkových účtov,“ informoval hovorca Sociálnej poisťovne Martin Koncúr. Podľa Koncúra sa mnohí sporitelia po doručení výpisu začali obracať so svojimi otázkami práve na Sociálnu poisťovňu. Pripravili si preto odpovede na najčastejšie kladené otázky.

Ak sa k výpisom neviete dostať, poisťovne vám vedia pomôcť

Často kladenou otázkou bolo napríklad aj to, ako sa má sporiteľ zachovať, pokiaľ mu výpis nebol doručený. Odpoveď poisťovne je však jasná, stačí sa obrátiť na DSS v ktorej si dôchodkové sporenie vediete, pokiaľ však budete kontaktovať Sociálnu poisťovňu, tá vám nepomôže, výpis totiž sporiteľom nevyhotovuje. Pokiaľ si ale nie ste istý, s ktorou DSS máte práve uzatvorenú zmluvu, poisťovňa vám poradiť vie.

„Sociálna poisťovňa ponúka klientom v rámci Elektronického účtu poistenca (EÚP) popri evidovaných obdobiach poistenia, vymeriavacích základoch, odvedených platbách od zamestnávateľa, či elektronickej práceneschopnosti (ePN) aj informácie o účasti klienta na starobnom dôchodkovom sporení. Sporiteľ tam teda nájde aj informácie o DSS, s ktorou má uzatvorenú zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení,“ informujú a dodávajú, že do EÚP sa viete dostať cez ich web.

Ak vo výpise nevidíte celé odpracované obdobie, netreba sa báť

Sociálna poisťovňa ďalej informuje, že ak v doručenom výpise neevidujete obdobie od novembra do decembra 2022, netreba sa hneď začať báť. „Sociálna poisťovňa je povinná postúpiť príspevky na osobný dôchodkový účet sporiteľa do 60 dní od ich úhrady odovádzávteľom,“ priblížila poisťovňa. Ak si chcete byť istí, že všetko prebehlo v poriadku, poisťovňa sporiteľov vyzýva ku kontrole na už spomínaných stránkach EÚP. Práve na tomto portály máte možnosť overiť si aktuálny stav pripísaných príspevkov. Ak vám však vo výpise chýbajú aj príspevky z iných období, musíte si overiť, či ste naozaj boli v danom čase dôchodkovo poistení, upozorňujú. Podstatným bodom je taktiež to, či ste neboli v danom období práceneschopní.

Ak pri kontrole nájdete problém v tom, že hodnota osobného dôchodkového účtu nezodpovedá sume pripísaných príspevkov, poisťovňa odpovedá, že suma príspevkov sa nemusí zhodovať s celkovou nasporenou sumou. Výsledné úspory sú taktiež otázkou zhodnotenia, či znehodnotenia úspor na vašom osobnom dôchodkovom účte. „Sociálna poisťovňa za kolísanie sumy úspor na vašom dôchodkovom účte nezodpovedá. V tejto veci je potrebné obrátiť sa na svoju DSS,“ informuje poisťovňa.