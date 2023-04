Sulíkovci udreli na veľmi citlivú strunu: Ďalšie poníženie ministra Hirmana, vraj nezabezpečil nízke ceny elektriny!

Predseda dnes už modernizovanej strany Saska v pondelok informoval o viacerých problémoch na energetickom trhu, ktoré však vplývajú aj na naše každodenné životy. Hlavným kameňom úrazu sú podľa Sulíka menej lacné ceny elektriny pre domácnosti, ako tie, ktoré za svojho vládnutia vyrokoval on. „Podľa pôvodnej dohody mali elektrárne dodať 6 terawatthodín ročne, po novom iba 2,7 terawatthodiny, to je o 60 percent menej,“ priblížil rozhnevane Sulík.

Galéria fotiek (7) Podľa SaS vláda zásadne zlýhala pri nákupe lacnej elektriny

Zdroj: Topky/ Ramon Leško

Predseda SaS sa tak odvolával na dohodu, podľa ktorej mali Slovenské elektrárne dodať domácnostiam v rokoch 2023 a 2024 lacnejšiu elektrinu. Dohodnutý objem bol vtedy stanovený na 6 terawatthodín zlacnenej elektriny ročne, pričom elektrina mala byť vyrobená z jadra v len nedávno spustenom treťom bloku jadrovej elektrárne v Mochovciach.

Po mocenskej výmene si napokon do stoličky ministra hospodárstva sadol Karel Hirman. Podľa Sulíkových slov však nemal zmluvu so Slovenskými elektrárňami podpísať do dnešného dňa. Minister Hirman mal však vyrokovať údajne výhodný dodatok k zmluve, ktorý by slovenským domácnostiam zabezpečil zlacnenú elektrinu až do roku 2027.

Galéria fotiek (7) Podľa SaS vláda zásadne zlýhala pri nákupe lacnej elektriny

Zdroj: Topky/ Ramon Leško

Elektriny je dosť, nízke ceny však blokuje nezáväzný dodatok

K celej veci sa vyjadril aj bývalý rezortný tajomník Karol Galek (SaS). Podľa neho je novovyrokovaný dodatok nepodstatný a funkčnosť do volieb nenaberie. „Je to však stále iba nezáväzný dodatok k nezáväznej zmluve. Bude musieť byť opäť odobrená na Európskej komisii, to sa určite do volieb nestihne,“ zdôrazňuje Galek. „To, že ta elektrina by mohla byť do slovenských domácností dodaná aj v rokoch 25, 26 a 27 je naozaj iba nejaká opcia, ako sa hovorím ‚ten diabol sa skrýva v detailoch‘,“ zdôraznil poslanec.

Galéria fotiek (7) Podľa SaS vláda zásadne zlýhala pri nákupe lacnej elektriny

Zdroj: Topky/ Ramon Leško

To, či je elektrina v našich zásuvkách z jadra dnes neviete dokázať: Nemecko dopláca na vylúčenie jadra z energetického mixu

Nemecko je jednou z krajín, ktorá sa snaží dlhodobo napredovať v trende ekologickej výroby energií. Jedným zo závažných krokov, ku ktorým pristúpili, má byť aj uzávierka jadrových reaktorov v krajine. Dnes však už vieme, že na toto rozhodnutie začína doplácať. Podľa portálu Dáta bez pátosu cez víkend v Nemeckom obehu chýbali 3 GW elektriny. Napriek tomu, že sa chceli vydať zeleným smerom to dnes pôsobí tak, že sa znečisťovať bude ešte viac.

Galéria fotiek (7) Pohľad na jadrovú elektráreň Emsland a odstavenú chladiacu vežu v nemeckom Lingene

Zdroj: TASR/DPA

Portál prízvukuje, že v Nemecku sa nedostatok elektriny spôsobený odstavením jadrových reaktorov snažia nahradiť uhoľnými elektrárňami. Na to, aby nahradili chýbajúce zdroje by však museli spáliť toľko uhlia, že do ovzdušia vypustia neuveriteľných 3000 ton CO2 za hodinu.

Včera s potleskom a dnes do revu: Nemecko 🍀 Dva dni po sebe: včera a dnes Nemecko presne o 13:00 hodine na obed... Posted by Dáta bez pátosu on Sunday, April 16, 2023

Situácia u lídrov Európskej únie nenechala chladného ani exministra hospodárstva. Podľa Richarda Sulíka sa svojimi krokmi v Nemecku nedokážu vyhnúť ani nákupu elektriny vyrobenej z jadra. „V podstate sú len dva parametre elektrickej energie - to je napätie a frekvencia a nič iné, preto sa vychádza z toho, kto má aký mix. Mix Francúzsku znamená, že nejakých 60-65% tam vyrobenej elektrickej energie pochádza z jadrových elektrárni a keď Nemecko kúpi elektrinu, tak v každej jednej megawatthodine elektriny ktorú kúpia je 65% elektriny vyrobenej z jadra.“

Galéria fotiek (7) TB strany SaS Vláda zásadne zlýhala pri nákupe lacnej elektriny

Zdroj: Topky/ Ramon Leško

K obhajobe jadrových elektrárni sa postavil aj Karol Galek. „My fungujeme na vnútornom trhu s elektrinou, celá Európa je zosieťovaná, a tak, ako aj naše elektrárne mohli predať túto elektrinu do Nemecka, tak isto Nemecko môže nakúpiť elektrinu z Francúzska, Českej republiky, či od nás. Toto je ten absolútny paradox. Na jednej strane si jadrové elektrárne zatvoria, ale na druhej strane elektrinu z jadra bez problémov nakupujú,“ priblížil Galek. Dodal, že dnes nie je možné relevantne dokázať, že elektrina, ktorá ide z našich zásuviek je vyrobená z obnoviteľných zdrojov alebo z jadra.