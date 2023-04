Pomoc štátu cez distribučné poplatky dosiahne 325 miliónov eur, tvrdí Eduard Heger

Galéria fotiek (2) Eduard Heger

BRATISLAVA - Zastropovanie distribučných poplatkov pri elektrine sa od mája do konca roka 2023 rozšíri na všetkých koncových odberateľov na úroveň roka 2022. Klesnú v priemere od 44 % do 63 % v závislosti od skupiny odberateľov. Oznámil to po rokovaní vlády dočasne poverený premiér Eduard Heger za účasti dočasne povereného ministra hospodárstva Karla Hirmana. Pomoc štátu podľa Hegera dosiahne cez distribučné poplatky 325 miliónov eur.