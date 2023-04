Odmietnutie obžaloby na Kaliňáka a Brhela: Zareagoval aj Lipšicov úrad! Zavádzajúce tvrdenia

Samosudca Špecializovaného trestného súdu Peter Pulman odmietol obžalobu na exministra vnútra Roberta Kaliňáka a podnikateľa Jozefa Brhela. V uznesení, ktoré majú Topky k dispozícii, konštatuje viaceré závažné pochybenia. Rozhodnutie však nie je právoplatné, pretože prokurátor podal sťažnosť.

Podľa sudcu zo spisu nevyplýva či a akým spôsobom boli vybavené žiadosti obvinených o preskúmanie postupu polícajta. Pulman v uznesení konštatuje, že boli porušené práva Roberta Kaliňáka, pretože nemal primeranú lehotu na preštudovanie spisu a tým na podanie návrhov na doplnenie dokazovania. "Ide pri tom o najzávažnejšie porušenie práva na obhajobu," uviedol sudca v uznesení.

archívne video

Vyjadril sa aj Úrad špeciálnej prokuratúry

Úrad špeciálnej prokuratúry v stanovisku uviedol, že považuje za potrebné reagovať na mediálne vyjadrenia niektorých osôb, ktoré sa týkajú prípadu obvinených Brhela a Kaliňáka. "V prvom rade máme za to, že takéto vyjadrenia osôb, ktoré nemajú žiadne praktické skúsenosti z trestného práva, nepoznajú spisový materiál, a ktoré mechanicky preberajú argumenty obhajoby, sú škodlivé a pôsobia zavadzajúco," píše ÚŠP.

Ako príklad uvádza, že obaja obvinení boli vo veci vypočutí. "Dokazovanie sa nevykonáva podľa predstáv a želaní obvinených, ale v zmysle zákona a dôkaznej situácie. Výsluch obvineného je dôkazný prostriedok, ktorý sa vykonáva v procese dokazovania, ako aj iné dôkazy. Neznamená to však, že obvinený musí byť vypočúvaný zakaždým, keď o to požiada," tvrdí ÚŠP.

Galéria fotiek (2) Robert Kaliňák a Jozef Brhel čelia obžalobe Úradu špeciálnej prokuratúry.

Zdroj: TASR - Jaroslav Novák, Topky/Ramon Leško

Úrad špeciálnej prokuratúry uvádza, že ak by bol akceptovaný tento názor, tak by sa vyšetrovanie vykonávalo podľa predstáv obvinených a výsluch by bol vždy, keď o to požiadajú. Tým by sa podľa nich nemuselo vyšetrovanie nikdy skončiť. "Pripomíname, že v tomto prípade, obvinení ani nepodali sťažnosť proti uzneseniu o vznesení obvinenia. O ďalších ich návrhoch a žiadostiach bolo riadne podľa zákona rozhodnuté. Rovnako mali obvinení a ich obhajcovia po ukončení vyšetrovania možnosť preštudovať vyšetrovací spis. V závere dopĺňame, že proti uzneseniu sudcu prvého stupňa bola podaná sťažnosť a preto doposiaľ nenadobudlo právoplatnosť. Je preto predčasné vychádzať len z tohto rozhodnutia bez poznania argumentov prokuratúry," dodal ÚŠP.

STANOVISKO ÚŠP K ODMIETNUTIU OBŽALOBY Úrad špeciálnej prokuratúry GP SR považuje za potrebné reagovať na mediálne... Posted by Úrad špeciálnej prokuratúry GP SR on Thursday, April 6, 2023

Sudca videl nekorektný postup vyšetrovateľky

Samosudca v uznesení uvádza, že postup vyšetrovateľky vyznieva nekorektne. S Kaliňákom sa doťahovali o termíne záverečného preštudovania spisu. Kaliňák a jeho obhajcovia boli 3. februára, teda v deň, kedy bola obhajcom odovzdaná kópia spisu, nečinní. "Od tohto termínu však zostal obvinený a obhajcovia nečinní, pričom podanie návrhu (ak to teda obvinený myslel vážne) na jeho opätovný výsluch bolo v jeho záujme,“ píše v uznesení sudca.

Vyšetrovateľke ďalej vyčíta, že Kaliňákovi neposlala vyrozumenie o termíne preštudovania spisu poštou na adresu, ktorú uviedol. Zvolila pracovníka NAKA, ktorý sa snažil vec doručiť na adresu Špecializovaného trestného súdu v Banskej Bystrici. Tam však Kaliňáka nezastihol, tak ho kontaktoval telefonicky. Exminister mu povedal, že pojednáva a žiadal ho, aby mu písomnosti doručil poštou.

"Následne sa operatívny pracovník presunul na adresu Súmračná v Bratislave, ktorá je inak na doručovanej zásielke označená ako adresa, kde sa malo doručenie vykonať, kde sa obvinený nenachádzal a zásielku teda nedoručil,“ uviedol sudca, podľa ktorého zo spisu nevyplýva, prečo vyšetrovateľka zvolila takýto postup. "Navyše na adresy, ktoré obvinený neuviedol ako svoje adresy na doručovanie písomností. K takétmu kroku by bolo na mieste pristúpiť po tom, ak by sa OČTK nepodarilo zásielku doručiť poštou na obvineným uvedenú adresu,“ vysvetlil samosudca Pulman.

Vyšetrovateľka navrhovala termín 22. a 23. marca, neskôr 27. marca, Kaliňák chcel posunúť preštudovanie spisu na 17. a neskôr na 19. apríla alebo až v máji. Podľa sudcu tento postup vyšetrovateľky zbytočne vyvoláva podozrenie z jej nekorektného prístupu. Z uznesenia vyplýva, že Kaliňák bol v navrhovaných termínoch odcestovaný, pracovne vyťažený či chorý na covid-19.

Pozitívne testovaný mal byť 23. marca poobede, o čom doložil potvrdenie a požiadal o vyjadrenie, či to stačí urobiť e-mailom, alebo cez podateľňu, na čo mu vyšetrovateľka opäť neodpovedala a stanovila nový termín na preštudovanie spisu o deň neskôr. V ten istý deň však podal Úrad špeciálnej prokuratúry návrh na podanie obžaloby a prokurátor podal obžalobu.