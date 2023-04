Chystáte sa refixovať hypotéku alebo si vziať nový úver? VEĽKÝ prehľad rád a trikov! Ušetria vám tisíce eur

Ako upozornil finančný analytik Marián Búlik z OVB Allfinanz Slovensko, úrokové sadzby hypoték v tomto roku porastú až k úrovni 5 %, prípadne – ako predikuje NBS – rast sa zastaví na priemerných 4,5 percentách. Sadzby pravdepodobne vydržia na tejto úrovni až do konca roka 2025. V oboch prípadoch ide o zlú správu pre ľudí, ktorí si plánujú zobrať prvú hypotéku, ako aj pre vyše 300-tisíc ľudí, ktorých čaká v najbližších troch rokoch refixácia ich úveru.

„To, či dostanete hypotéku, závisí od viacerých faktorov. Niektoré z nich viete ovplyvniť sami, iné sú dané vaším príjmom, ako aj trhovými podmienkami, úverovou politikou bánk a limitmi NBS. Každý z nás však dokáže do značnej miery ovplyvniť, či hypotéku dostane,“ uviedol Búlik. Podľa analytika je úplným základom pre získanie hypotéky dobrá úverová história. Inak povedané - splátky za tovary a služby, ako aj splátky iných pôžičiek treba platiť vždy načas, teda pred termínom splatnosti. Rozhodne by ste sa mali vyhýbať omeškaniam a následným exekúciám. Lepšie ako platiť každú splátku samostatne prevodom či na pošte je podľa neho zriadiť si na bežnom účte inkaso. Takto platby zbehnú sami a ak sa niečo pokazí, napríklad ak nemáte na účte dosť peňazí, dostanete hneď upozornenie z banky a môžete to riešiť bez konzekvencií. „Ideálny stav pre získanie hypotéky je, ak ste nejaký úver už čerpali a zároveň nemáte v úverovom registri ani jeden negatívny záznam. To je pre banku dôležitý signál, že ste si splácanie úveru už vyskúšali a svoje záväzky si vzorovo plníte. Ak ste ešte nikdy nečerpali žiadny úver, nie je to takisto problém,“ uviedol.

Najskôr úver, potom nehnuteľnosť

Tým, čo chcú v najbližšom roku požiadať o hypotéku, radí poponáhľať sa a zabezpečiť si lepší úrok čím skôr. V prípade, ak ešte nemáte nájdenú nehnuteľnosť, najlepší úrok dostanete, ak žiadate maximálne o 80 % hypotéku a zároveň si necháte úver schváliť v banke, ktorá vám poskytne ďalších 6 až 12 mesiacov na výber nehnuteľnosti. Týmto krokom si nielen zmrazíte súčasnú úrokovú sadzbu na ďalších šesť až dvanásť mesiacov, ale zároveň môžete profitovať z prípadného zlacnenia nehnuteľností. „Je síce nepravdepodobné, že by byty a domy plošne klesli v priebehu ďalšieho roka sumárne o 20 percent, ako sme to videli počas poslednej finančnej krízy, avšak v individuálnych prípadoch je podobná zľava možná. Zvlášť vtedy, ak je predávajúci pod časovým tlakom,“ vysvetľuje Marián Búlik.

Úroková sadzba sa dá podľa neho v súčasnosti stlačiť kombináciou viacerých bankových produktov. Môže ísť o poistenie úveru či nehnuteľnosti ale aj otvorenie bežného účtu. „Dobrou správou je, že zľavy sa môžu sčítavať. Odporúčam preto porovnať ponuky rôznych bánk a podať si žiadosť o úver vo viacerých bankách naraz. Najlepšie je obrátiť sa na špecialistu, finančného sprostredkovateľa, ktorý to vie urobiť za vás,“ radí Marián Búlik.

Čo robiť, ak vám vyjde nízka suma hypotéky?

V prípade, ak vám vo viacerých bankách vyjde nízka výška hypotéky, mali by ste v prvom rade zredukovať svoje doterajšie úvery. „Ak máte viacero úverov alebo kreditných kariet, skúste ich splatiť alebo zlúčiť do jedného. Takzvanou konsolidáciou úverov si znížite svoju mesačnú splátku a uvoľníte si viac peňazí na hypotéku. Ak kreditku či povolené prečerpanie účtu vôbec nevyužívate, zrušte ich. Je určite lepšie úverové produkty vôbec nemať, keďže takto nijako neovplyvňujú vašu úverovú kapacitu,“ tvrdí analytik.

Ak ani to nestačí, zostávajú vám ešte dve možnosti. Ak ste zamestnaní, v prvom rade treba skúsiť požiadať o úver po odmenách. „Banky pri žiadosti o hypotéku najčastejšie posudzujú príjem za posledných 6 alebo 12 mesiacov. Koncoročné odmeny alebo 13. plat tak môžu výrazne zvýšiť priemerný mesačný príjem, a tým aj výšku hypotéky. Poslednou možnosťou je zobrať do úverového vzťahu spoludlžníka, čiže rodičov alebo súrodencov či – ak máte takúto možnosť – známych. V každom prípade treba využiť maximálnu splatnosť hypotéky, keďže nižšia splátka zvyšuje maximálnu výšku úveru, ktorý môžete získať,“ píše sa v analýze.

Čo robiť, ak vám končí fixácia?

Ak patríte k tým, ktorým končí fixícia, možno si aj vy kladiete často otázku, na akú dobú si zafixovať hypotéku následne. „Osobne neodporúčam fixovať sadzbu na kratšie ako 3 roky pri fixáciách končiacich v tomto roku. Ideálom je fix na 5 rokov, keďže úrokový rozdiel sa pohybuje v rozpätí len 0,1 - 0,3 p.b. Naopak, nemá zmysel siahať po 7 či 10-ročnej fixácii. Táto príležitosť skončila v 1. polroku 2022,“ radí Búlik. Kľúčové je podľa neho nechať si schváliť refinančný úver čím skôr. Komu fixácia končí o 6-12 mesiacov, môže totiž dať refinančný úver schváliť už teraz. Dokonca jedna z bánk umožňuje zazmluvniť si špeciálny refinančný úver až 18 mesiacov pred dátumom refixácie.

Mnohí už určite počítajú aj s tým, že ich splátky budú po refixácii vyššie. V tom to prípade je dobré dať si schváliť refinančný úver k dátumu refixácie už teraz. Rovnako tak pomôže zvládnuť finančne náročnejšiu situáciu aj redukcia vlastných výdavkov a odkladanie dodatočnej sumy na osobitný účet. „Prvý krok sme popísali v odseku (a modelovom príklade) vyššie. Redukcia výdavkov je dobrým krokom v každej životnej situácii, keďže v rozpočte každej rodiny sa zo skúsenosti nájde priestor na šetrenie. Najúčinnejším krokom, ako si zvyknúť na vyššiu splátku, je odkladať si rozdiel medzi terajšou a budúcou očakávanou splátkou na osobitný účet, a učiť sa tak žiť s vyššími výdavkami. Kto nemá vytvorenú finančnú rezervu, dokáže si ju týmto spôsobom vytvoriť. Ak už rezervu máte, tieto financie vám neskôr pomôžu zmierniť nárast výdavkov,“ upozornil.

V čase vysokých úrokových sadzieb opäť dávajú zmysel aj mimoriadne splátky či dokonca predčasné splatenie úveru ako nástroje na zníženie finančnej záťaže.