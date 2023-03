Striehnite na realitnú bublinu: Tieto krajské mestá majú potenciál na zlacňovanie bytov, je medzi nimi váš favorit?

BRATISLAVA/BANSKÁ BYSTRICA/KOŠICE - Viacerí záujemcovia o byty (hlavne mladé rodiny, prípadne s deťmi) majú dnes veľmi komplikovanú pozíciu na trhu s nehnuteľnosťami. Ich možnosti sa zmenšujú doslova každý deň a prakticky denne prichádzame s novými a novými nepriaznivými správami v tejto oblasti. Konečne však po viacerých mesiacoch inflácie a iných komplikácii sme sa dočkali aj správy, že ceny nehnuteľností konečne klesajú. To, či ide o bublinu zhodnotila Realitná únia Slovenska, no predbežne už pripravili predovšetkým tabuľkový prehľad, ktorých krajských miest sa toto znižovanie cien bude týkať.

Kupujúci sú tí, ktorí sú vlnách zdražovania odrazu na koni

Realitná únia vychádza z realitného barometra, ktorý monitoruje byty v krajských mestách. Za päť rokov stúpli až o neuveriteľných 81,3 %, a to z hodnoty 1 496 na 2 712 eur za meter štvorcový (m2). V ostatných mesiacoch však ďalšiemu rastu odzvonilo a cítiť pokles. Ponuka bytov je dnes v porovnaní s tou spred roka 2,5-krát vyššia a žezlo na trhu prebral kupujúci.

"Práve na augustovú úroveň roku 2021 by ceny bytov mohli klesnúť v nasledujúcom období," vysvetľuje Vladimír Kubrický, hlavný analytik Realitnej únie SR. "Samozrejme, spoliehať sa, že práve tam sa odrazia od dna a začnú stúpať, sa nedá," dodáva. Na rozdiel od finančných trhov sa pri realitnom, vzhľadom na jeho špecifiká, o nejakých technických úrovniach cien neuvažuje. Cenovky spred 18 mesiacov sú však oveľa reálnejšie ako zaradenie spiatočky až do roku 2020, čo by znamenalo ešte hlbší prepad. Makroekonomický vývoj a zamestnanosť totiž žiadnu blížiacu sa katastrofu nenaznačujú.

Tabuľka, ktorá veľa napovedá

Realitná však priniesla aj rebríček toho, kde by mohli byty potenciálne zlacňovať najviac.

V rebríčku bytov s potenciálom najstrmšieho poklesu sú zastúpené všetky krajské mestá. Vedia však Banská Bystrica, kde by novšie 2 izbové byty mohli klesnúť o 30,4 %, t.j. takmer o jednu tretinu. Možný pokles sa podľa tabuľky týka novších i starších bytov obchodovaných na sekundárnom trhu.

V Nitre sa v porovnaní s drvivou väčšinou ostatných miest zvýšili ceny bytov oveľa menej, a to o 62,5 %. Môže to znamenať, že ich potenciál na pokles je nižší ako uvádza predchádzajúca tabuľka. Naopak, podľa tohto rebríčka môžu najviac klesnúť ceny v Banskej Bystrici, keďže za posledných 5 rokov vzrástli až o 109,8 %, t.j. zdvojnásobili sa.