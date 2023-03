Výhodnejšie ako hypotéka či bežný podnájom! VEĽKÝ prehľad o nájomných bytoch: Ako je to s cenou, vybavením či parkovaním?

Zo sľubov, s ktorými ešte pred voľbami prišla strana Sme rodina Borisa Kollára, sa pomaly ale isto stávajú skutky. Vláda len nedávno urobila jeden z najdôležitejších krokov a schválila návrhy investičných zmlúv s prvými dvoma spoločnosťami – poisťovňou Kooperativa a firmou Wohnen und Bauen Gesellschaft mbH, skrátene WBG, ktorá má povesť významného hráča na rakúskom trhu s nájomnými bytmi. Obe spoločnosti majú výstavbu nájomných bytov na Slovensku rozbehnúť vo veľkom štýle. Na začiatok majú preinvestovať 1,5 miliardy eur a postaviť 9-tisíc bytov. Prvé byty by mohli stáť už v druhej polovici tohto roka. Rokovania však prebiehajú aj s ďalšími potenciálnymi investromi.

Galéria fotiek (8) Zdroj: Getty Images

Nájomné byty majú byť dostupnou cestou k bývaniu pre rôzne skupiny ľudí, nachádzajúce sa v rozličných životných situáciách. „Štátom podporované nájomné bývanie je nový model v oblasti bývania pre skupiny obyvateľov s nižšou a strednou výškou príjmu. Tento projekt vypĺňa medzeru medzi sociálnymi bytmi, trhovým nájomným a kúpou bytu na hypotéku,“ uvádza sa na oficiálnej web stránke najomnebyvanie.gov.sk. Tento systém má prioritne podporiť ľudí, ktorí nedosiahnu svojim príjmom na hypotéku, alebo by im príliš zaťažila rodinný rozpočet, no zároveň majú príjem na to, aby si platili nájomné. Cieľom je, aby bolo štátom regulované nájomné bývanie v priemere o 30 percent výhodnejšie ako komerčný nájom či splátka hypotéky. Zároveň, ide o to, ponúknuť dostupné bývanie, ktoré neodčerpá z rodinného rozpočtu viac 35 % disponibilného príjmu v jednotlivých regiónoch.

Galéria fotiek (8) Pôžička otvára nové možnosti v podnikaní.

Zdroj: Getteimyges.com

Záujem je najmä na západe Slovenska

Záujem o byty je už teraz veľký. Agentúra pre štátom podporované nájomné bývanie po spustení webstránky v januári tohto roka zaznamenala iba za prvých 24 hodín až 4 000 vyplnených nezáväzných formulárov. Formulár si môžete vyplniť aj vy na sránke najomnebyvanie.gov.sk.

Vybrať si môžete byt v ktoromkoľvek okrese, v ktorom takéto nájomné byty budú postavené. Vaše aktuálne miesto bydliska v tomto prípade nezohráva žiadnu úlohu. Cieľom je totiž aj podpora mobility za prácou. Najväčší zámajú je už teraz o nájomné byty na západnom Slovensku. Až 31 percent žiadostí sa viaže k Bratislavskému samosprávnemu kraju. Vysoké percento ľudí však prejavilo záujem o bývanie tiež v Trnavskom a Nitrianskom kraji. V týchto mesiacoch majú spomínané investičné spoločnosti podať na schválenie vláde prvé projekty ivestičných bytov. Následne by už mala byť spustená ostrá registrácia.

Základnou otázkou pre bežných ľudí zostáva, či o byt môžu požiadať aj oni. O nájomné bývanie sa môže uchádzať každá fyzická osoba, ktorá má trvalý, prechodný alebo obdobný pobyt na území Slovenska.

Kritériami oprávnenosti na získanie bytu sú: príjmové kritérium (stredné a nižšie príjmové skupiny obyvateľstva), časové hľadisko, kedy sa záujemca o byt zaregistruje do systému, znevýhodňujúcim kritériom je vlastníctvo nehnuteľnosti určenej na trvalé bývanie v rovnakom kraji ako je nájomný byt, diskvalifikačným kritériom je, ak je žiadateľ vedený ako dlžník na daňovom úrade, na verejnom zdravotnom poistení a sociálnom zabezpečení, má exekúciu a nespĺňa príjmové finančné kritériá.

Dôležitou informáciou pre záujemcov je, že hranica príjmu je stanovená na úrovni súčtu maximálneho nájmu za byt, o ktorý záujemca žiada, a životného minima domácnosti. Horná hranica príjmu je aktuálne stanovená na 8-násobok životného minima domácnosti. Ak si chcete overiť, či spĺňate príjmové kritériá v prípade žiadosti o štátom podporované nájomné bývanie, k dispozícii je pre vás informatívna kalkulačka.

Galéria fotiek (8) Zdroj: Getty Images

Ako to bude s výškou nájmu

V praxi to funguje tak, že štát zabezpečí legislatívnym rámcom „zastropovanie“ výšky nájmu. Ten by nemal potom následne svojvoľne rásť, jeho výška by sa mala zvyšovať len raz ročne o infláciu.

Výška nájomného bude závisieť od výmery bytu a regiónu v ktorom sa bude nachádzať a má byť výrazne výhodnejšia, ako splátka hypotéky. Porovnať si ju môžete aj so zohľadnením rozdielov v rôznych regiónoch v cenovej mape.

Projekt nájomných bytov už má počítať aj so zvyšovaním cien. Finálne cenové mapy sú tak stanovené s ohľadom na časové hľadisko, kedy sa daný projekt dostane do výstavby a následne do prevádzky.

Výhoda nájomného bývania má spočívať aj v tom, že nájomná zmluva sa po piatich rokoch predĺži na dobu neurčitú. Okrem toho vám odpadne počiatočná vysoká investícia, ktorú zažívajú ľudia pri kúpe vlastného bytu.

Galéria fotiek (8) Zdroj: AŠPNB

Myslí sa aj na ZŤP či deti z detských domovov

Aspoň 10 % bytov by malo byť rezervovaných pre ľudí s ťažkým zdravotným postihnutím, prípadne tým, ktorým skončila starostlivosť v domove sociálnych služieb pre deti, teda detských domovoch, prípadne im zanikla pestúnska alebo náhradná starostlivosť. Nájomnú zmluvu však musia uzavrieť do jedného mesiaca od zverejnenia ponuky, inak budú tieto byty ponúknuté ďalším záujemcom z registra.

Maximálne 40 % bytov si rozdelia zamestnanci v štátnej alebo verejnej správe, teda napríklad zamestnanci Policajného zboru SR, hasiči, vojaci a iní, prípadne zamestnanci verejnej správy a zamestnancami iných zamestnávateľov, ktorí sú zverejnení na webovom sídle agentúry na základe predchádzajúcej dohody s investičným partnerom. Tí však musia zmluvu o budúcej nájomnej zmluve uzavrieť do jedného mesiaca od zverejnenia ponuky. Poradie záujemcov sa určí podľa času a dátumu úspešnej záväznej registrácie.

Čo v nich nájdete?

Byty budú nájomcom ponúkať základné vybavenie, ktoré bude tvoriť kuchynská linka so vstavanými spotrebičmi, kúpeľňa, sanita a vstavané skrine. Čo sa týka už konkrétneho vzhľadu zariadenia, ten bude závisieť od konkrétneho projektu. Nájomné bývanie počíta aj s parkovaním, pričom cena parkovacieho státia nebude zahrnutá v cene nájmu.

Galéria fotiek (8) Mladí ľudia kupujú svoj prvý byt

Zdroj: Thinkcstock.com

Od zamestnávateľa môžete dostať príspevok

Výhodou nájomného bývania je aj to, že od zamestnávateľa môžete získať podporu na bývanie v maximálnej výške 4 eurá na meter² a to až do výšky 360 eur. Krok bude výhodný nie len pre vás, ale aj pre samotných zamestnávateľov. Príspevok je totiž uznateľným daňovým výdavkom. Okrem toho zapojenie zamestnávateľov do tohto systému môže pozitívne ovplyvniť ich postavenie na trhu práce, získajú konkurenčnú výhodu a zvýšia mobilitu pracovnej sily. Ak budete teda uvažovať, že by ste prijali pracovnú ponuku na druhom konci krajiny, nebudete viazaný vlastnou nehnuteľnosťou.

Taktiež je možné, že zamestnávateľ, ktorý bude mať dohodu s investorom a bude v zozname preferovaných zamestnávateľov zverejnenom Agentúrou, bude môcť sám prerozdeliť 40 % bytov z pripravovaného projektu svojim zamestnancom.