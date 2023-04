Policajti museli pri zastavovaní vozidla strieľať: V aute našli množstvo drog

NITRA - Policajti z Nitry museli pri zastavovaní unikajúceho vozidla použiť maják, megafón aj streľbu. Vozidlo viedol 48-ročný vodič, ktorý nie je držiteľom vodičského oprávnenia, má uložený zákaz činnosti viesť motorové vozidlá do roku 2030. V jeho aute aj v jeho krvi policajti našli drogy. Polícia v Nových Zámkoch začala trestné stíhanie pre trestné činy marenia výkonu úradného rozhodnutia a pre drogovú trestnú činnosť, informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre. Okolnosťami vykonaného služobného zákroku sa zaoberá Úrad inšpekčnej služby Ministerstva vnútra SR.

Policajti Pohotovostnej motorizovanej jednotky z Nitry počas svojej služby v služobnom obvode Dvory nad Žitavou spozorovali v obci Strekov vozidlo BMW. Policajti chceli uvedené vozidlo zastaviť, vodič však nereagoval na svetelnú a zvukovú signalizáciu. Zrýchlil, bezdôvodne prechádzal do protismeru, čím ohrozoval ostatných účastníkov cestnej premávky a chcel ujsť. Nereagoval na opakované výzvy a v jazde ďalej pokračoval smerom na obec Rúbaň.

Archívne video: Opitý muž za volantom unikal pred políciou



Policajti opakovane použili varovný výstrel do vzduchu, avšak vodič pridal a rýchlosťou viac ako 150 kilometrov za hodinu unikal. Hliadka sa pokúsila vozidlo predbehnúť a donútiť vodiča zastaviť, ten však strhol volant na služobné vozidlo a snažil sa ho vytlačiť z cesty. Po opakovaných výzvach cez megafón policajt vystrelil dvojranu na ľavé predné koleso, ani to vodiča nezastavilo. Po niekoľkých kilometroch vodič zišiel do poľa, kde začal nad vozidlom strácať kontrolu. Nakoniec ho policajti zastavili a vytiahli z vozidla von.

Vodič bol na ľavom ramene postrelený, preto mu policajti poskytli prvú pomoc a zavolali rýchlu záchrannú službu. Následne bol podrobený dychovej skúške na alkohol s negatívnym výsledkom. Javil však známky požitia omamných a psychotropných látok, preto bol podrobený odberu biologického materiálu. Ten potvrdil pozitívny test na amfetamín a metamfetamín. Na miesto bol vyslaný aj služobný pes pre podozrenie, že vo vozidle sa môžu nachádzať drogy. Policajti vo vozidle našli hašiš, marihuanu a pervitín, ktoré putovali na expertízne skúmanie.