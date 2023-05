Výsmech spravodlivosti na Slovensku: Za marihuanu si odsedí 15 rokov! SaS obnovuje snahy o jej dekriminalizáciu

"Okresný súd Trnava dnes vyhlásil rozsudok, na základe ktorého uznal obžalovaného za vinného z obzvlášť závažného zločinu nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držania a obchodovania s nimi a uložil mu trest odňatia slobody vo výmere 15 rokov so zaradením do ústavu na výkon trestu odňatia slobody so stredným stupňom stráženia. Zároveň obžalovanému uložil trest prepadnutia majetku, ktorého vlastníkom sa stáva štát," povedala Kondákorová. Okresný súd prípad rozhodoval po tom, ako vlani pôvodný rozsudok zrušil krajský súd.

Galéria fotiek (6) Zdroj: gettyimags.com

Potreba dekriminalizácie marihuany

Rozsudok kritizuje mimoparlamentné Progresívne Slovensko (PS), ktoré poukazuje, že muža odsúdili za výrobu liečivých mastí. Opätovne hovorí o potrebe dekriminalizácie marihuany. "Všetci cítime, že nie je spravodlivé, aby človek dostal za pár marihuanových cigariet vyšší trest ako vrah, mafián či skorumpovaný sudca," vyhlásil podpredseda PS Martin Hojsík s tým, že navrhovaná zmena z dielne ministerstva spravodlivosti síce pri niektorých normách odstraňuje najväčšie problémy legislatívy, zo širšieho pohľadu sa však nič nemení.

Galéria fotiek (6) Martin Hojsík

Zdroj: TASR - Jaroslav Novák

Na rozsudok reagovala aj strana SaS: Musíme nastaviť novú drogovú politiku!

K prípadu sa vyjadrila aj exministerka spravodlivosti Mária Kolíková (SaS). „Už ako ministerka spravodlivosti som sa veľmi aktívne postavila k tomu, aby sme nastavili novú drogovú politiku, ktorá by samozrejme zahŕňala či už užívateľov, ale aj spracovateľov marihuany,“ ozrejmila Kolíková. Tvrdí, že mala snahu legislatívu upraviť tak, aby bola stanovená jasná gramáž, ktorá bola predmetom aj tohto prípadu. „Jedná z vecí, ktorá je sporná, je to, aké množstvo omamnej látky bol súčasťou vecí, ktoré boli zhabané. (...) Právna úprava musí byť taká, že je jasné, aká gramáž je trestná a toto z právne úpravy nijako nevyplýva,“ priblížila exministerka.

Galéria fotiek (6) Zdroj: Topky/Ramon Leško

Podľa Kolíkovej je presadenie novej drogovej politiky ťažké. „Pripravili sme ju už s Luciou Žitňanskou, je to komplexná právna úprava. Keďže som videla, že je to zložité a keďže to toľko trvá, tak súčasťou tejto novely bolo aj to, že práve pre prípady, ktoré súvisia s novou trestnou politikou by mali byť spätne prehodnotené všetky prípady, ktoré už boli rozhodnuté,“ priblížila zmenu drogovej legislatívy. Dodáva však, že táto retrospektívna úprava z novely trestného zákona vypadla.

Galéria fotiek (6) Zdroj: Topky - Vlado Anjel

„Budem navrhovať pozmeňujúci návrh, ktorá jednak zavedie možnosť a súčasne povinnosť pre sudcov, aby prehodnotili už aj rozhodnuté prípady, teda aj prípad pána Šipoša.“ Legislatívna úprava navrhovaná poslankyňou Kolíkovou bude obsahovať aj časť, ktorá hovorí o tom, že menšie množstvá tejto omamnej látky by už dokonca nemali byť trestné.