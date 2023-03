Prehovoril otec postrelenej kadetky Mišky (20): Policajti ich hodiny neinformovali, o nešťastí sa dozvedel od syna

BRATISLAVA/POVAŽSKÁ BYSTRICA – Takmer presne mesiac od tragédie, pri ktorej inštruktor postrelil iba 20-ročnú kadetku Michaelu, prehovoril jej otec. Ten si zaspomínal na to, ako sa o hroznej novine dozvedel, aká bola reakcia jeho manželky a prezradil aj to, ako sa pripravuje na návrat dcéry domov.

Otec postrelenej kadetky prehovoril pre Nový čas. Zaspomínal aj na chvíľu, keď sa o celej veci dozvedel. Bolo to v čase, keď už správa obletela média. V osudný deň prišiel normálne domov z práce a išiel do záhrady, kde bol do šiestej večer. Asi o pol siedmej ho zastihol synov telefonát. Ten mu prvý povedal, že v Bratislave postrelili prváčku s iniciálami M. H. Prisľúbil, že mu o chvíľu zavolá späť. „Povedal som mu, že Miška má byť predsa na tréningu na futbale. Keď som počul iniciály, chcel som volať na Kramáre, ale to už syn volal naspäť, že je to ona. Volal som žene, ktorá pol roka maródovala a prvýkrát mala poobednú službu. Bola tam len pol zmeny a skoro dostala porážku,“ opisuje chvíle, ktoré jemu a jeho rodine navždy zmenili život.

„Keď sme boli skoro tam, volal psychológ z Trenčína, že chce so mnou hovoriť. Povedal som mu, už nemusíte, ja viem, idem za ňou do nemocnice, a položil som mu telefón. O 20. hodine mi volala suseda, že prišli policajti, ktorí nám to prišli oznámiť,“ povedal otec. „Nechcem sa zastávať rektorky Kurilovskej, ale tá povedala, že oni chceli volať hneď, lebo Miška ešte bola pri vedomí. Otvorila im telefón, ale vyšetrovateľ povedal, že oni nám zavolajú,“ tvrdí otec, ktorý nechápe, že polícia ich, ako rodičov postreleného dievčaťa, kontaktovala až po niekoľkých hodinách.

„Ja myslím stále pozitívne, manželka to prežíva veľmi ťažko. Snažím sa ísť a hľadieť dopredu. Momentálne ma ani nezaujíma, koľko ľudí bude za tento skutok odsúdených, pretože to nezmení život mne ani Miške,“ uviedol. Pre jeho dcéru sa totiž posledný mesiac stala nemocnica dočasným domovom. Verí však, že Miška sa bude uzdravovať a robiť neustále krôčiky vpred.

Pre to, aby videli svoju dcéru, denne najazdí 340 kilometrov. „Za Miškou chodíme aj vtedy, keď idem do nočnej a platím to zo svojho. Pomáhajú mi obyčajní ľudia, tí mi prispievajú, až sa mi to zdá zvláštne. Tí, čo by mali, zatiaľ nerobia nič,“ povedal. Doma už všetko pripravujú na jej návrat, na poisťovňu vraj čakať nechcú.

Tragédia sa stala v stredu 1. marca, kedy inštruktor Vladimír Šeparnev na Policajnej akadémii postrelil 20-ročnú študentku Michaelu. Tá bola niekoľko dní v umelom spánku. Strela jej poškodila krčný stavec aj pľúca a po zranení jej zostanú trvalé následky. Inštruktor aktuálne čelí stíhaniu pre ublíženie na zdraví.