V močiari pri hranici s USA zahynula rumunská a indická rodina

Telá našli vo štvrtok neďaleko prevráteného člna patriaceho nezvestnému mužovi z domorodého kmeňa Mohawkov, ktorý žije na území Akwesasne, uviedla zástupkyňa policajného šéfa Lee-Ann O'Brienová. "Šesť ľudí bolo podľa našich zistení z dvoch rodín, jedna mala rumunský pôvod a druhú tvorili občania Indie," spresnila O'Brienová na tlačovej konferencii. Medzi obeťami bolo päť dospelých a jedno dieťa vo veku do troch rokov.

"Všetci sa podľa nás pokúšali o ilegálny vstup z Kanady do USA," informovala. Stále nezvestné je aj druhé dieťa, ktorého pas sa našiel na jednom z tiel a tímy policajných potápačov pokračujú v pátraní, vyhlásila O'Brienová.

Akwesasne je územie kmeňa Mohawkov pri Rieke sv. Vavrinca v kanadských provinciách Québec a Ontário a americkom štáte New York. Prvé telo našli vo štvrtok popoludní počas leteckého hliadkovania v oblasti. Úrady čakajú na pitvu a na výsledky toxikologických testov, potom určia príčinu smrti. O'Brienová pripomenula, že nedávno nastal "nárast v počte ľudí prechádzajúcich cez územie Akwesasne a prenikajúcich do USA". Od začiatku tohto roka zaznamenali 48 ilegálnych prekročení hranice. Keď sa títo ľudia už dostanú na stranu USA, obvykle ich tam niekto čaká a odvezie autom ďalej do štátu New York, doplnila.