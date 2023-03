Incident na policajnej akadémii: Rektorka a minister na koberčeku! Nové informácie k prípadu

Poslanci brannobezpečnostného výboru si pozvali rektorku Akadémie Policajného zboru Luciu Kurilovskú a dočasne povereného ministra vnútra Romana Mikulca, aby vysvetlili udalosti na policajnej akadémii. Prvého marca tam predagóg Vladimír Šeparnev na krúžku, ktorý bol zakázaný, postrelil 20-ročnú Michaelu. Tá je stále v nemocnici a hrozia jej doživotné následky.

Poslanec Juraj Krúpa na výbore čítal vyjadrenia Kurilovskej, ktoré podľa neho mali rozpory. Na začiatku sa totiž rektorka o Šeparnevovi vyjadrovala ako o inštruktorovi. Vladimir Šeparnev bol však civilným zamestnancom. To znamená, že neprešiel výcvikom, ktorý absolvujú policajní inštruktori, aby mohli cvičiť kadetov. "Keď mi niekto položil otázku, že išlo o inštruktora, tak som tak aj odpovedala. Ja by som sa nechytala slovíčka. Ale áno, na základe zákona bol asistent, nie inštruktor. Od začiatku som ale hovorila, že nebol policajt. A povedala som, že bol skúsený a to ani nemôžem zobrať späť. Bol skúsený pedagóg, inak by sme ho neprijali," povedala šéfka akadémie na výbore.

Na výbore sa pýtali aj to, či pedagóg strieľal z vlastnej zbrane. Kurilovská odpovedala, že je to predmetom vyšetrovania. Šeparnev vlastnil aj osobné zbrane. Kurilovská potvrdila, že krúžok, na ktorom k nešťastiu prišlo, mal zakázaný. Prečo sa však aj napriek zákazu uskutočnil, jasné nie je. "On si ten polygín otvoril, ale nemal tam čo robiť," podotkla rektorka.

Študentke vzali mobil

Prítomný bol aj právny zástupca postrelenej študentky Marek Polakovič. Ten šokoval informáciou, že ani dva týždne od incidentu mu nedovolili nazrieť do spisu. Dokonca, postrelenej študentke polícia vzala mobil. "Klientke vzala polícia telefón, podľa papierov ho mali už aj vrátiť, ale mobil nedostala," povedal Polakovič. Aj on upozornil na to, že v prípade nie je stále nikto obvinený, hoci jeho klientku niekto preukázateľne postrelil. Mikulec prisľúbil, že preverí, prečo právnik a ani jeho klientka nemajú možnosť nazrieť do spisu.

Poslanec Lukáš Kyselica sa Kurilovskej pýtal aj na vyvodenie zodpovednosti. Odpovedala, že doterajšie závery sú také, že došlo k zlyhaniu jednotlivca. Na odchod Kurilovskej z akadémie vyzval aj Mikulec. Spolu s ňou by mal podľa dočasne povereného ministra odstúpiť aj šéf Katedry telesnej výchovy a športu Rastislav Kurilovský. Šéfka akadémie zatiaľ odstúpiť neplánuje, podľa nej by to bol prejav zbabelosti.

"Boli porušené viaceré postupy. Dotyčný nemal byť na polygóne, nie je to priestor na to, aby tam bol vykonávaný strelecký výcvik, nemala tam čo robiť ostrá munícia," načrtol Mikulec k postreleniu študentky. Ďalšie detaily nechcel uviesť, keďže prebieha vyšetrovanie. Konkrétne kroky k odvolaniu rektorky neavizoval, poukazuje na kompetencie akademického senátu. Kurilovská by mala vo funkcii skončiť aj podľa predsedu výboru Juraja Krúpu a poslankyne Anny Zemanovej (obaja SaS). Podpredsedníčka výboru Denisa Saková (nezaradená) chce počkať na výsledky vyšetrovania. Odmieta unáhlené závery.

Príslušník ruskej armády

Poslanci na výbore spomenuli aj minulosť Vladimíra Šeparneva. Ten mal pôsobiť v sovietskej jednotke ruských ozbrojených síl Specnaz. "Vypísali sme výberové konanie, predtým pôsobil na katedre externe, vedúci katedry ho odporučil," povedala Kurilovská. Na výbore mala aj jeho životopis, z ktorého podľa nej nevyplývalo nič závadové. "Spĺňal absolútne perfektne všetky podmienky, bol prihlásený jediný do výberového konania, zbrojný preukaz získal na Slovensku, mal slovenské štátne občianstvo," dodala rektorka.

Potvrdila, že na akadémii sa vydávajú cvičné náboje a zbrane dostal bez zásobníkov. Bližšie informácie nechcela ani ona, ani Mikulec komentovať, pretože je to predmetom vyšetrovania. Nevyjadrili sa ani k tomu, že Šeparnev mal po postrelení študentky pozbierať zásobníky a vyhodiť ich von.