Matovič sa nechce svojej atómovky vzdať: Šokuje a predstavuje plán B, ak nezahlasujete, nebudeme s vami vládnuť!

BRATISLAVA - Líder OĽaNO a bývalý minister financií Igor Matovič sa evidentne nechce vzdať svojho sna (atómovky) o vydávaní 500-eurových bankoviek za odvolenie v najbližších parlamentných voľbách. Neodradilo ho ani to, že parlament už zákon raz odmietol, pričom to zrejme očakával, keďže niekoľko minút pred hlasovaním opätovný návrh zvovu podal. Podľa predsedu parlamentu to problém nie je, aj keď na to upozorňovali viacerí opoziční poslanci vrátane Ondreja Dostála z SaS. Bod bude do schôdze opätovne zaradený a Matovič zatiaľ predstavuje plán B, ako by chcel 500-eurové odmeny vo voľbách aj tak zaviesť.

VIDEO Matovičov návrh parlament už raz odmietol, teraz skúša plán B:

Šéf OĽaNO sa nevzdáva, avizuje plán B

"Poslanci, ktorí včera neschválili túto novelu, tak pohŕdajú svojimi voličmi. Najmä pohŕdajú dvomi miliónmi ľuďmi, ktorí sa chystajú v týchto voľbách neprísť k urnám," zopakoval Matovič stredajšie stanovisko. "Mafii" táto situácia podľa neho vyhovuje. "To, že to vyhovuje tzv. demokratickým politickým stranám, je divné. Máme na to jedinú odpoveď - chystajú sa vládnuť spolu s mafiou," je presvedčený líder OĽaNO. Ten vylúčil akékoľvek koalície so Smerom, Hlasom a predstaviteľmi ĽSNS a Republiky.

Galéria fotiek (5) Zdroj: Topky/Ramon Leško

Do koalície vstúpime len s podmienkou vyplatenia odmeny, šokuje Matovič

Matovič potom prekvapil ďalšou podmienkou. Zdvihol transparent so znením: "Do budúcej vládnej koalície vstúpime len s podmienkou vyplatenia odmeny 500 eur každému, kto sa 30.9.2023 zúčastnil volieb". Sám dodal, že tento demonštratívny manéver myslí vážne.

Galéria fotiek (5) Zdroj: Topky/Ramon Leško

Podľa Smeru Matovič znovupoložením návrhu obchádza zákon

Opätovné predloženie návrhu na odmenu 500 eur za účasť vo voľbách je účelovým obchádzaním zákona o rokovacom poriadku parlamentu. Tvrdí to Smer-SD s tým, že ak by to robil každý poslanec, zrejme by to paralyzovalo fungovanie parlamentu.

Rokovací poriadok NR SR hovorí, že ak parlament návrh zákona neschválil, nový návrh zákona v tej istej veci možno podať najskôr o šesť mesiacov odo dňa neschválenia návrhu zákona. Matovič predložil nový návrh ešte pred hlasovaním o pôvodnom návrhu. Smer-SD si myslí, že ide o účelový výklad, preto je takáto obštrukcia možná.

Galéria fotiek (5) Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Strana v reakcii zároveň pripomenula, že nový návrh na 500 eur sa nemôže zaradiť do programu májovej schôdze NR SR, pretože ide o návrh v tej istej veci, v ktorej sa odmietol návrh vo februári. Vtedy parlament neschválil odmenu za účasť vo voľbách vo forme zľavy desať percent z poplatkov štátu.

Kollár v opätovnom návrhu zákonný problém nevidí

Predseda NR SR Boris Kollár (Sme rodina) už avizoval, že opätovný návrh na odmenu 500 eur zaradí na rokovanie ďalšej riadnej schôdze. Ide podľa neho o inú formu odmeny ako zľavu z poplatkov štátu.

Galéria fotiek (5) Boris Kollár

Zdroj: Topky/Ramon Leško

Hlas uvítal, že návrh Matovičovi neprešiel, no radšej by 500-eurovky videli vo vreckách chudobných

Hlas-SD víta, že parlamentom neprešiel návrh na odmenu 500 eur za voľby, považuje to za politickú korupciu a protiústavný zásah do práva človeka voliť tajne. Líder Hlasu-SD Peter Pellegrini na štvrtkovej tlačovej konferencii pripomenul, že na každý ich návrh na finančné príspevky ľuďom vláda reagovala, že na to nie sú peniaze.

Pellegrini dodal, že ich návrh by sa týkal napríklad pol milióna seniorov, ktorí sú na hranici chudoby, spomenul tiež matky samoživiteľky s deťmi. Príspevok by sa mal týkať aj tých, ktorí nedosahujú svojím príjmom životné minimum. Poslanci tvrdia, že chcú svojím návrhom pomôcť Matovičovi minúť peniaze, ktoré mal vyčlenené na odmenu 500 eur za voľby.