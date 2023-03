Progresívci s povedomou posilou: Do ich radov prichádza policajný prezident z Lipšicových čias!

archívne video

Spišiaka označil Šimečka za legendu boja proti organizovanému zločinu

"Progresívne Slovensko je stranou odborníkov a odborníčiek," začal brífing Michal Šimečka ako šéf PS. "Posilnili sme sa o špičkových ekonómov a ďalších expertov. Zároveň sme získali na oblasť zdravotníctva Oskara Dvořáka a dnes ma veľmi teší, že vám môžem predstaviť nového člena PS, a je ním legenda boja proti korupcii a proti organizovaného zločinu, bývalý policajný prezident a viceprezident Jaroslav Spišiak," oznámil Šimečka na brífingu.

O spolupráci so Spišiakom sa šuškalo dlhšie

Šimečka už tento týždeň potvrdil rozhovory s bývalým policajným prezidentom Jaroslavom Spišiakom o možnostiach spolupráce a dnes to už máme "na papieri".

"Uvedomil som si, do čoho vstupujem, aké nádeje sa vkladajú do toho a čo mám v tejto strane reprezentovať. Táto strana sa odhodlala nastoliť poriadok, garantovať zachovanie ľudských práv a všetkých práv, ktoré sú nevyhnutné pre pokojný a rozvíjajúci sa život. To ma k tomu motivovalo. Vždy som hovoril o tom, že mňa zaujíma riešenie zločinu, zločinci, ak sa aj do tejto cesty dostane napríklad aj nejaký politik," povedal Spišiak s tým, že v minulosti hovoril, že neplánuje vstupovať do politiky, no napriek tomu sa takto rozhodol.

Galéria fotiek (2) Archívna fotografia Jaroslava Spišiaka spred desiatich rokov.

Zdroj: TASR/Pavel Neubauer

"Musím zmeniť celý svoj život, ktorý som doteraz viedol," doplnil Spišiak. "Neoddeliteľnou súčasťou slobody, ktorá k nám prišla, je aj organizovaný zločin. Ide aj o medzinárodné konglomerácie, parazitujú na spoločnosti a občanom potom vznikajú najväčšie útrapy ako výbuchy, vraždy, znásilnenia atď. Potom sú tu však aj sofistikovanejšie formy, ktoré sú oveľa, oveľa nebezpečnejšie, lebo sú kryté štátnym aparátom. Toto dokáže rozvrátiť demokratický systém. Rozhodol som sa, že proti tomu budem bojovať čo mi sily stačia celú svoju profesionálnu kariéru," sľúbil na tlačovke Spišiak. Ten doplnil, že aj on je osobou, ktorá stojí za vznikom útvaru NAKA, ktorý sa predtým volal ÚBOK (Úrad boja proti organizovanej kriminalite).

Dôvod vstupu k progresívcom

Spišiak vysvetlil, prečo si vybral stranu PS. "Nie sú pošpinení, nevyžívajú sa v kriku ani v konfliktoch, radšej hľadajú riešenia, ako sa to dá. Presne takto som to robil celý život aj ja. Vždy som chcel niečo zmeniť k lepšiemu, ako okresný riaditeľ, policajný viceprezident aj ako prezident. Posledné roky som bol poradcom ministra vnútra, ale videl som, ako aj dobré nápady a projekty nakoniec doplatia na hádky a chaos. Odmietam sa s tým zmieriť. Slovensko má na viac. Chcem, aby tu veci fungovali normálne, odborne, podľa zákona. Som presvedčený, že túto nádej môže Slovensku priniesť práve PS a presne na tom budeme spolu intenzívne pracovať," uviedol Jaroslav Spišiak.

Spišiak pôsobil ako policajný prezident od roku 2010 do roka 2012 počas ministrovania Daniela Lipšica na rezorte vnútra za vlády Ivety Radičovej.