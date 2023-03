Dobrá správa pre budúce mamičky: Do doby na vznik nároku na materské by sa mohlo zarátať aj štúdium

Galéria fotiek (2) Ilustračné foto

Zdroj: Getty Images

BRATISLAVA - Nárok na materské má poistenkyňa, ak v posledných dvoch rokoch pred pôrodom bola nemocensky poistená najmenej 270 dní. Do tejto doby by sa mohla započítať aj doba štúdia na strednej a vysokej škole, ak štúdiom získala poistenkyňa príslušný stupeň vzdelania. Vyplýva to z návrhu novely zákona o sociálnom poistení, ktorý do Národnej rady (NR) SR predložili Vladimíra Marcinková, Vladimír Ledecký a Tomáš Lehotský (všetci SaS).