Mihál opäť zobral do ruky kalkulačku: Priemerný plat za minulý rok výrazne ovplyvní TIETO čísla!

BRATISLAVA - Priemerná mesačná mzda za rok 2022 bola na Slovensku 1304 eur. Či už váš príjem zodpovedá tejto sume, alebo je výrazne vyšší či nižší, táto cifra bude mať vplyv no mnohé ďalšie čísla súvisiace s výškou poistného či rôznymi dávkami.

Kalkulačku do rúk vzal opäť odborník na sociálnu politiku Jozef Mihál a pozrel sa na to, ako sa výška priemernej mesačnej mzdy odrazí v budúcnosti v rôznych aspektoch sociálnej politiky. V praxi to napríklad znamená, že maximálny vymeriavací základ v roku 2024 na sociálne poistenie bude 9 128 eur. Od 1. júla, respektíve 1. októbra 2024 bude tiež v Sociálnej poisťovni povinne poistená SZČO, ktorej príjem za rok 2023 bude vyšší ako 7824 eur.

Ako ďalej uviedol, minimálny vymeriavací základ SZČO počas roka 2023 bude 652 eur, minimálne poistné 216,13 eur a spolu so zdravotným poistením bude minimálne poistné 307,41 eur mesačne.

Najvyšší možný denný vymeriavací základ pre výpočet nemocenskej dávky, vrátane materského a tehotenského, bude predstavovať 85,7425 eur.

Najvyššie možné materské priznané v roku 2024 môže zasa dosiahnuť sumu 1993,60 eur za mesiac, ktorý má 31 dní.

Čo sa týka dávky v nezamestnanosti, tak priznaná výška v období od 1.7.2023 do 30.6.2024 môže byť najviac 1 329,10 eur za mesiac, ktorý má 31 dní.

Pozrel sa aj na dôchodky. Rok 2024 sa totiž započíta do počtu rokov tzv. kvalifikovaného obdobia pre nárok na minimálny dôchodok, ak vymeriavací základ poistenca za rok 2024 dosiahne odhadom najmenej 4526 eur, čo je v prepočte 378 eur mesačne.