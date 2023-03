Tesco aj v roku 2023 zvyšuje platy, investuje 12 miliónov eur

Tesco pokračuje v podpore svojich kolegov a kolegýň aj v náročnom roku 2023. Jeden z najlepších zamestnávateľov v obchode a službách* tento rok investuje do pravidelného zvýšenia miezd vo svojich prevádzkach 12 miliónov eur. Od 1. marca 2023 tak budú dostávať kolegovia a kolegyne v obchodoch Tesco vyššiu mzdu o 9,3 %. No pri platoch reťazec nekončí, ďalšie financie investuje do rozšírenia benefitov. Medzi najobľúbenejšie patrí zamestnanecká Clubcard karta, s ktorou už teraz vedia kolegovia a kolegyne Tesca ušetriť na nákupoch až 1 100 eur ročne.