Obrovská revolúcia v školských bufetoch! Čipsom, energeťákom aj sladkostiam odzvonilo, deti ich už nekúpia

Cieľom je, aby bol sortiment tovaru v bufetoch či automatoch výživovo hodnotný a obsahoval najmä ovocie a zeleninu v čerstvom stave, ovocné a zeleninové šťavy a nektáre s obsahom pridaného cukru do 5 g/100 ml, celozrnné a cereálne výrobky, mlieko a mliečne výrobky, ako aj ich bezlaktózové alternatívy, rastlinné nápoje a potraviny na rastlinnej báze so zníženým obsahom tukov a pridaných cukrov, nápoje a prírodné šťavy bez konzervačných prípravkov a neobsahoval. Týka sa to nielen najmenších ale aj stredoškolákov – vyhláška z dielne ministerstva zdravotníctva platí od 15. marca vo všetkých zariadeniach pre deti a mládež, v ktorom prebieha výchova a vzdelávanie detí a žiakov do 18 rokov.

Archívne video: Podľa VšZP sa deti menej hýbu: Obezita u detí rastie, počet zlomenín klesá

"V školských bufetoch, teda v doplnkovom školskom stravovaní, chceme zabezpečiť širokú dostupnosť napríklad čerstvého ovocia a zeleniny, nápojov a prírodných štiav bez konzervačných prípravkov či mäsové výrobky s obsahom mäsa minimálne 80%. Predávať sa tam už po novom nebudú presladené nápoje, nápoje s kofeínom, taurínom, chinínom alebo hamburgery či vyprážané jedlá," uviedol Úrad verejného zdravotníctva.

Údaje NCZI totiž ukázali, že obezita postihuje už aj najmladšie ročníky a podľa štatistických údajov za rok 2022 máme na Slovensku viac ako 12-tisíc obéznych detí evidovaných v rámci ambulancií všeobecnej starostlivosti o deti a dorast.

Známe „klasiky“ tak už v bufetoch od včera nenájdete. Zoznam zakázaných potravín je dlhý a nájdete v ňom nápoje obsahujúce kofeín či taurín, príliš sladené nápoje ale aj praženicu, langoše, cukrovinky či zemiakové lupienky.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Getty Images

Čo už v školských bufetoch nenájdete?

nealkoholické nápoje s pridaným cukrom nad 5 g/100 ml nealkoholické nápoje s kofeínom nealkoholické nápoje s tauríno nealkoholické nápoje s chinínom alkoholické nápoje tabakové výrobky a výrobky s obsahom nikotínu výživové doplnky potraviny rýchleho občerstvenia, ktorými sú: langoše, chlieb vo vajíčku, praženica, spracované mäsové výrobky a údenárske výrobky s obsahom mäsa menším ako 80 %, výrobky s obsahom majonézy, vyprážané jedlá, paštéty alebo hamburgery cukrovinky alebo slané výrobky, najmä slané zemiakové lupienky, slané krekery alebo slané tyčinky, ktorých podiel na celkovom sortimente tovaru by presahoval 50 %

Úrad verejného zdravotníctva v prípade cukroviniek vysvetlil, že podmienka maximálne 50% podielu takýchto potravín sa stanovila, pretože aj oni chápu, že nie je možné zrazu obmedziť tento sortiment úplne. "Snažíme sa ho postupne nahrádzať zdravými potravinami, aby mali deti možnosť kúpy aj oveľa zdravších produktov. Uvedomujeme si, že zmena myslenia prebieha postupne. Chceme však povzbudiť školské bufety, aby boli skutočnými partnermi vo formovaní zdravších návykov, priebežne sa zamýšľali nad svojou ponukou a vnímali, že aj ony majú reálny vplyv na zdravie detí," uvieldi.

"Regionálne úrady verejného zdravotníctva budú pri priebežných kontrolách do konca školského roka prihliadať na to, že niektoré zmeny zapracujú v školských bufetoch postupne. RÚVZ ich však počas kontroly na nevyhovujúci stav upozornia. V prípade dlhšej trvanlivosti výrobkov (cukrovinky, slané pochutiny) ich prevádzkovateľ môže zaraďovať do predaja postupne tak, aby dodržal maximálny podiel 50 %," povedal úrad.