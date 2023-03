Rady nad zlato: Expertka odhalila presný čas, kedy by mali ísť deti spať a kedy vstávať

LONDÝN - Odborníčka na detský spánok Jennifer Robinsonová sa podelila o svoje odporúčania a poradila rodičom, kedy by mali ukladať deti večer do postele a v akom čase by ich mali ráno budiť. Podľa nej je všetko o nastavení pravidiel, z ktorého sa časom stane rutina nielen pre rodičov, ale aj pre ich ratolesti.

Jednou z najťažších úloh, ktorým rodičia čelia, je prinútiť svoje deti, aby prespali celú noc. Podľa poradkyne na spánok Jennifer Robinsonovej, známej ako The Happy Sleep Coach, je kľúčom k riešeniu tohto problému zavedenie režimu. Dvojnásobná mama, ktorá pracuje prevažne s kategóriou detí vo veku od 18 týždňov do siedmich rokov uviedla, že svojich klientov povzbudzuje k tomu, aby čo najviac dodržiavali dvanásťhodinový plán spánku spojený so siedmou hodinou. Potrebné je sústrediť sa na 19:00, kedy by mali byť deti už v posteli. Ráno o 07:00 je potom najlepší čas ich zobudiť. Toto však nemusí vyhovovať každému dieťaťu a sú chvíle, kedy sú rodičia nútení posunúť čas spánku o hodinu dopredu.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Getty Images

"Ak zistíte, že sa vaše dieťa prebúdza pred šiestou alebo siedmou hodinou ráno, potom čas posuňte dopredu. Vo všeobecnosti hovoríme, že dvanásť hodín bdenia a dvanásť hodín spánku je dobré nastavenie pre dieťa, ktoré má deväť mesiacov. Takto to pokračuje až do veku najmenej sedem rokov," vysvetľuje Robinsonová pre Mirror Online. Vo veku do deväť mesiacov sa čas spánku môže výrazne líšiť, pretože bude závisieť od denného spánku bábätka a od toho, kedy si naposledy zdriemlo.

Expertka podotkla, že deti bývajú veľmi unavené, najmä pri nástupe do škôlky a školy, kedy reagujú na nové prostredie. To, ako veľmi budú unavené, bude závisieť aj od toho, ako dlho spali cez deň. "Veľa detí spí popoludní v škôlke, preto v tomto období často pozorujeme, že sa v noci prebúdzajú alebo skoro vstávajú." Nastať však môže aj taká situácia, že nedostatok spánok spolu so super stimulujúcim prostredím, v ktorom sú počas dňa, môže viesť k tomu, že sa dostanú do cyklu preťaženia. V tejto situácii by ste mali posunúť čas spánku z 19:00 na 18:00, pretože inak iba podporíte cyklus únavy.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Getty Images

Jennifer vysvetlila aj to, že mnohí rodičia sa často nesprávne domnievajú, že ak sa ich dieťa zobudí pred 7:00 ráno, musí to znamenať, že spalo priveľa a malo by si ísť ľahnúť neskôr. V skutočnosti je to ale naopak a musí si ísť ľahnúť skôr. Hoci je dvanásťhodinový cyklus v časoch 07:00 a 19:00 ideálny, poradkyňa často pripomína svojim klientom, že niektoré deti jednoducho nespia do siedmej ráno každý deň, ale ak majú cez noc dostatok spánku vzhľadom na ich vek je to v poriadku. "Väčšina rodičov nechce, aby ich deti chodili spať o ôsmej alebo deviatej hodine večer, pretože by možno chceli mať trochu času pre seba," hovorí Robinsonová. Rodičov upozorňuje, že aj oni by mali byť tou najlepšou verziou seba. A ak sú večer unavení natoľko, že sa im ani nechce umyť si vlasy či pripraviť večeru, nie je to práve ten najlepší stav.