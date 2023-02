Neuveriteľná PREMENA televíznej hviezdy (35): Schudol 88 kíl, podstúpil plastiku a... Vyzerá SKVELO!

LONDÝN - Britský moderátor James Argent roky pútal pozornosť svojou výraznou nadváhou. Vo veku 27 rokov sa vypapkal na 174 kíl, pri čom už lekári dvíhali varovný prst. No až o niekoľko rokov neskôr si známy muž vstúpil do svedomia a s morbídnou obezitou zatoči. Podarilo sa mu schudnúť 88 kíl, podstúpil plastiku brucha a... Dnes vyzerá výborne!

James Argent, ktorý sa do povedomia verejnosti dostal aj vďaka obľúbenej reality šou The Only Way Is Essex, má za sebou životnú premenu. V minulosti bojoval s drogovou závislosťou a po liečení vymenil omamné látky za jedlo. Podarilo sa mu tak vypapkať na viac ako 170 kíl. A lekári už bili na poplach.

„Bol som deprimovaný a doktorí mi povedali, že som na ceste smrti. Rozhodol som sa podstúpiť operáciu, pri ktorej mi zmenšili žalúdok. Schudol som a nikdy som sa necítil šťastnejší a zdravší. Môžem povedať, že to bolo to najlepšie rozhodnutie, aké som kedy urobil. Podporilo ma to v zodpovednejšom prístupe k lepším stravovacím návykom a cvičeniu,“ uviedol na margo svojej premeny.

V priebehu dvoch rokoch schudol celých 88 kíl, čo sa, samozrejme, podpísalo aj na jeho koži. Tá po rýchlom úbytku veľkého množstva tuku zostala natiahnutá. Koncom januára tak televízna hviezda podstúpila plastickú operáciu, pri ktorej mu nadbytočnú kožu odstránili.

A dnes vyzerá naozaj výborne. Plný sebavedomia, v životnej forme, štýlovo nahodený a s úsmevom na perách. Posledné dva roky moderátorovi výrazne prospeli a po problémoch z minulosti, je konečne na dobrej životnej ceste.