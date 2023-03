Obžalovaný expolicajt Kaľavský vypovedá cez telemost z Bosny: Na NAKA sme robili zverstvá! Spomína aj Hegera

Bývalý operatívec Národnej kriminálnej agentúry Ján Kaľavský požiadal o azyl v Bosne a Hercegovine. Na výsluch do Pezinka sa preto nedostavil a je proti nemu vedené konanie ako proti ušlému. Kaľavský vypovedá cez telemost. Na súde v Bosne a Hercegovine sedí vedľa miestneho obhajcu. Na Špecializovanom trestnom súde je zase jeho advokátka Eva Mišíková a prokurátor.

Kaľavský vinu odmietol a súhlasil s tým, že bude vypovedať. Prokurátor ho vyzval, aby sa spontánne vyjadril k bodom obžaloby. "Necítim sa byť vinný a chcem vypovedať. Ide o pomstu mojich bývalých kolegov za to, že som sa rozhodol pravdivo vypovedať o nezákonných postupoch operatívcov NAKA," povedal na začiatku výpovede Kaľavský. Ďalej sa vyjadril k jednotlivým bodom obžaloby. Tvrdil, že mobil, ktorý mu mal Petrov dať si riadne zaplatil. "Zaplatil som 500 eur na benzínovej pumpe. Rovnako, čo sa týka plastových okien na chate. Poprosil som Petrova, aby mi ich kúpil na svoju firmu, lebo tak ich mal lacnejšie bez DPH. On mi to chcel dať ako dar, ja som nechcel. Doteraz nemám faktúru," hovorí Kaľavský. Zároveň potvrdil, že je pravda, že Petrov mu požičal 5000 eur. Kaľavský tvrdí, že mu ich vrátil.

Informátor Tiger?

Kaľavský vypovedal, že nie on donášal Petrovovi, ale naopak. "Petrov bol môj informátor," povedal. O Petrovovi všetci vedeli, že ho prezývajú Tiger, preto sa podľa Kaľavského zľakol, keď sa dopočul, že sa bude konať akcia Tiger. "Volal mi, bol prekvapený z toho, bál sa. O hodinu na to mi volal, že má informácie od nejakého kolegu z Nitry a povedal mi, že sa má realizovať akcia na drogy. Ja som bol vtedy požiadaný, Či na akcii môžem participovať pri preklade z francúzštiny. Dozvedel som sa ráno na akcii kam ideme a kde budeme zasahovať. Čo tvrdí Petrov, nie je pravda," hovoril obžalovaný.

Kaľavský vo svojej výpovedi spomína aj najznámejšieho kajúcnika Ľudovíta Makóa a Bernarda Slobodníka, ktorý je tiež kľúčovým svedkom v niekoľkých prípadoch. Petrov mu vraj po celý ča so nich dával informácie. "Petrov mi tvrdil, že Makó a Slobodník ho vypaľujú. O Slobodníkovi sa hovorilo, že rum zapíja proseccom a na to si dáva tabletky, Petrov mu zháňal rôzne," vypovedal Kaľavský.

Obžalovaný vypovedá aj o veľkých medializovaných prípadoch, akým je napríklad kauza Očistec, v ktorej figurujú vysokopostavení policajní exfunkcionári. "Petrov mi tvrdil, že sa má realizovať veľká skupina na čele s Gašparom, to mal vraj informáciu od Slobodníka. Ja som mu nikdy nehovoril o nijakých akciách," povedal Kaľavský s tým, že Petrov sa ho mal snažiť viackrát skorumpovať. "Ja som vedel, čo je to za človeka. Jeho služby sme využívali, lebo boli prospešné pre celú skupinu," vypovedal Kaľavský. Dodal, že Petrov chcel, aby sa mu pokúsil pomôcť so sudkyňou v Nitre. Ako dôkaz Kaľavský vytiahol papierik. "Je tu napísané Petrovovou rukou meno sudkyne v Nitre a číslo spisu," vysvetlil obžalovaný.

"Ja rozumiem, prečo na mňa začal Petrov vypovedať. On si vytvoril na NAKA takú silnú pozíciu, že mu musia pomáhať," vyhlásil Kaľavský, ktorý tvrdí, že Petrov sa chcel zbaviť bývalého šéfa NAKA Branislava Zuriana. "Hovoril som mu, že Petrov si vymýšľa a chce sa ho zbaviť. Zurianovi som to povedal v decembri 2020," dodal Kaľavský.

Podaná obžaloba sa týka viacčinného súbehu pokračovacieho zločinu prijímania úplatku s prečinom zneužívania právomoci verejného činiteľa a zločinu marenia spravodlivosti. Jána Kaľavského obvinili v septembri 2021. Podľa obžaloby mal od novembra 2019 do marca 2021 prijať od Petra Petrova alias Tigra hotovosť či mobilný telefón ako protihodnotu za poskytovanie informácií z prostredia NAKA.

Petrovi Petrovovi mal okrem iného vyzradiť aj informácie o pripravovaných vyšetrovacích alebo operatívnych úkonoch voči nemu i skupine takáčovcov. Petrov mal za to obžalovanému zabezpečiť i výmenu kuchynských okien na chate či kúpu a servis auta. Informácie o pripravovaných akciách Očistec či Judáš mal podľa obžaloby poskytnúť Ján Kaľavský aj ďalším neoprávneným osobám.