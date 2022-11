Začal sa súd s expolicajtom Kaľavským: Hrozí mu 12 rokov! Skrýva sa v Bosne, vypovedať chce cez telemost

Bývalého šéfa operatívcov NAKA zadržali ešte v máji minulého roka. Kaľavského chcel vyšetrovateľ vidieť vo väzbe, no súd ho do nej nevzal. Prokurátor voči rozhodnutiu podal sťažnosť, no neskôr ju vzal späť. Kaľavský medzitým ušiel do Bosny a Hercegoviny, kde požiadal o azyl.

Bývalého policajta obvinili z viacerých trestných činov, mal donášať aj na svojich kolegov a jeho výpoveďou o vyšetrovateľoch NAKA okolo Jána Čurillu si často pomáha na tlačových konferenciách aj opozičný poslanec Robert Fico. Kaľavského zastupuje advokátka Eva Mišíková, ktorá je obhajkyňou napríklad aj Rudolfa Kusého.

Sudca Špecializovaného trestného súdu skonštatoval, že Kaľavský bol riadne predvolaný. Chce vypovedať cez telemost, či mu to bude umožnené, rozhodne súd. Sudca skonštatoval, že nie je možné vykonať pojednávanie v neprítomnosti obžalovaného. Prokurátor úradu špeciálnej prokuratúry s ním súhlasí. Sudca Špecializovaného trestného súdu konštatuje, že hlavné pojednávanie nie je možné vykonať bez prítomnosti obžalovaného, keď horná hranica trestu, ktoré mu hrozí, prevyšuje 10 rokov. Kaľavskému hrozí až 12 rokov.

Advokátka Eva Mišíková navrhuje výsluch cez telemost a obžalovaný by potom zvážil udelenie súhlasu na ďalšie vykonávanie dôkazov v jeho neprítomnosti. "Podľa predbežnej informácie, ktorú mám, by obžalovaný s takýmto procesným postupom súhlasil," povedala na hlavnom pojednávaní Mišíková. Prokurátor navrhuje konať proti obžalovanému ako ušlému. "Sú na to splnené všetky zákonné podmienky. Podľa mňa odovzdanie dokladov v inom štáte, nezakladá nemožnosť pre obžalovaného vrátiť sa na územie Slovenskej republiky. Ako jej občan má zaručené právo na návrat," povedal prokurátor s tým, že navrhuje, aby súd vydal opatrenie proti obžalovanému.