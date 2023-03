Infarktové stavy na proteste: Davu sa prihovoril Rus, potom to ale prišlo a nečakane urobil niečo, čo im zdvihlo tlak!

archívne video

V meste proti sebe čelili dva tábory

Už včera sme vám priniesli informácie a pokrývali sme dianie v hlavnom meste, kde prebiehali demonštrácie za mier na Ukrajine. V Bratislave na Hodžovom námestí sa však stretli dva odlišné tábory s návodom na tento mier, a tak polícia musela jednotlivé skupiny oddeľovať. Jeden človek však vyčnieval a podarilo sa mu "infiltrovať" medzi podporovateľov ruskej strany bez toho, aby si to všimli. Tento moment využil a do poslednej sekundy na seba pútal pozornosť.

Davu povedal, že je Rus, no potom prišlo prekvapenie, ktoré sa len tak nevidí

Mladík sa predstavil ako Filip Sedov a následne spustil svoju reč. "Som rodený Rus, takmer celý život som strávil v Rusku," povedal Sedov a následne začal počúvajúci dav jasať. To však ešte netušili, ako ich tento mladý muž prekvapí. "My chceme mier, však? My chceme skutočný mier, však?" položil davu rétorické otázky Sedov, ktorý hneď na to skonštatoval, že vojna už trvá dlhšie, a síce od roku 2014.

To, čo sa však udialo v nasledujúcich sekundách, na slovenských protestoch zatiaľ nemá obdobu. "Ak chceme skutočný mier, my musíme aj naďalej podporovať Ukrajinu, Sláva Ukrajine!" zakričal Sedov a vytiahol z vrecka ukrajinskú vlajku, s ktorou začal mávať a okamžite ho dav, ktorý ešte pred chvíľou jasal z jeho reči, vypískal a vlajku sa mu snažili vytrhnúť z rúk. Tento moment zachytili viaceré stránky na sociálnych sieťach, kde sa toto video šíri veľmi veľkou rýchlosťou.

Sedov sa pritom už v minulosti objavil pred Národnou radou, kde protestujúcim vysvetľoval, že je Rus, a že pochádza z Ruska, no život na Slovensku označil za lepší, ako uňho doma, pričom protestujúci odmietli tieto slová zobrať do úvahy. Je preto prekvapujúce, že počas piatkového večera sa mu podarilo v dave ľudí dostať až pred mikrofón, pričom ho nikto do poslednej sekundy nespoznal.