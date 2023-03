Ulice hlavného mesta zaplnili protestujúci: Proti sebe sa postavili dva tábory, polícia ich musí držať od seba!

BRATISLAVA - Piatkový večer nestrávia všetci v pohodlí domova. V hlavnom meste Bratislave sa dnes v poobedných až večerných hodinách majú uskutočniť viaceré protestné zhromaždenia. Oboje sa pritom týkajú v zásade tej istej témy - situácie na Ukrajine. Vojnový konflikt po napadnutí ruského agresora trvá už rok, a preto si mnohí prišli uctiť obete pred ukrajinské veľvyslanectvo, no tým to celé zďaleka nekončí. Tento tábor ukrajinských podporovateľov bude mať zrejme v meste konkurenciu v podobe ďalších protestujúcich z "pochodu za mier". Už aj policajné zložky sú počas dnešného dňa v napätí a celú situáciu pre vás monitorujeme.

VIDEO Atmosféra na Hodžovom námestí:

v Bratislave sa odohrávajú dve zhromaždenia týkajúce sa konfliktu na Ukrajine

v uliciach sa proti sebe postavili dva tábory s odlišným názorom na mier na Ukrajine

polícia je v pohotovosti, účastníkov pochodov celý čas držia separovane

dopravný podnik informoval o obmedzení v rámci spojov MHD

jedným z organizátorov protestov je aj bývalý poslanec NR SR

Aktualizácia 16:56

Mestská polícia tiež už niekoľko minút asistuje pri oddeľovaní jednotlivých členov skupín, aby nevznikalo zbytočné napätie.

Aktualizácia 16:52

Štátne orgány udržiavajú dva tábory protestujúcich stále separovane.

Aktualizácia 16:30

Policajti už v týchto chvíľach od seba oddeľujú dva tábory protestujúcich.

Galéria fotiek (19) Zdroj: Topky/Maarty

Aktualizácia 16:08

Na Hodžovom námestí sú už prví protestujúci. Priestor monitoruje polícia. Hodžovo námestie začínajú napĺňať ľudia.

Galéria fotiek (19) Zdroj: Topky/Maarty

Galéria fotiek (19) Zdroj: Topky/Maarty

Galéria fotiek (19) Zdroj: Topky/Maarty

Aktualizácia 15:07 - obmedzenia MHD

Protestné zhromaždenie Pochod za mier, ktoré sa má konať v piatok podvečer na Hodžovom námestí v Bratislave, môže dočasne obmedziť niektoré linky mestskej hromadnej dopravy (MHD). Upozorňuje na to Dopravný podnik Bratislava (DPB) na svojom webe.

Galéria fotiek (19) Zdroj: Topky/Jano Zemiar

"Počas pochodu môže dôjsť ku krátkodobým prerušeniam električkovej dopravy na Špitálskej (linky 1, 3 a 4), Námestí SNP (linka 1) a na Hurbanovom námestí (linka 9)," približuje mestský dopravca. Z Námestia SNP má pochod pokračovať medzi Veľvyslanectvom Ukrajiny v SR a Veľvyslanectvom Ruskej federácie v SR. Preto môže dôjsť aj ku krátkodobým prerušeniam trolejbusovej dopravy na Mudroňovej ulici, v okolí zastávky Červený kríž. Dotknúť sa to môže liniek 44 a 47.

Dopravu bude operatívne riadiť dopravný dispečing i polícia, ktorá bude zároveň dohliadať na pokojný priebeh verejných zhromaždení. "Tak, aby nebol ohrozený verejný poriadok a zároveň, aby ochránil účastníkov konania a nedošlo k ujme na majetku či zdraví," odkazuje polícia na sociálnej sieti. Zhromaždenie Pochod za mier na Hodžovom námestí je naplánované od 17.10 do 19.00 h. Zhromaždenie na Hviezdoslavovom námestí je ohlásené medzi 18.00 a 20.00 h.

Zhromaždenie pred ukrajinským veľvyslanectvom

Všetko sa to začalo v piatok okolo druhej hodiny popoludní, kedy si skupina niekoľkých desiatok ľudí prišla uctiť obete už rok trvajúceho konfliktu na Ukrajine.

Galéria fotiek (19) Zdroj: Topky/Maarty

Galéria fotiek (19) Zdroj: Topky/Maarty

Aktivisti aj pomocou priamo donesených rekvizít a fotografií poukazujú na vážnosť konfliktu a jeho okamžité ukončenie, no odmietajú mier nastolený podľa podmienok Ruska, ktoré krajinu vo februári 2022 napadlo.

Galéria fotiek (19) Zdroj: Topky/Maarty

Galéria fotiek (19) Zdroj: Topky/Maarty

Jeden z účastníkov eventu priniesol aj priamo zasiahnutý tablet, ktorý sem tiež prepravili z bojov od nášho východného suseda.

Galéria fotiek (19) Zdroj: Topky/Maarty

Galéria fotiek (19) Zdroj: Topky/Maarty

Dostavili sa tí druhí

Netrvalo však dlho a už na tomto mieste mohlo dôjsť k veľkej konfrontácií obidvoch skupín. Pred veľvyslanectvo sa totiž dostavili účastníci, ktorí si predstavujú mier podľa podmienok Ruska a spolu s vlajkami sa snažili dostať k zhromaždeným ľuďom pred veľvyslanectvom. Objavili sa dokonca aj transparenty, ktoré Ukrajincov označujú za fašistov. Na všetko dohliada polícia.

Galéria fotiek (19) Zdroj: Topky/Maarty

Galéria fotiek (19) Zdroj: Topky/Maarty

Napätie vo vzduchu pred veľvyslanectvom sa dalo doslova krájať, no to ešte nebol koniec dňa. Bratislavu totiž vo večerných hodinách čakájú ďalšie zhromaždenia.

Galéria fotiek (19) Zdroj: Topky/Maarty

Polícia je v pohotovosti

Samotná polícia už na sociálnej sieti občanov informuje, že bude chrániť účastníkov zhromaždení a pravdepodobne aj bude zamedzovať ich styku. "Vždy sa to dá aj slušne," odkazujú policajné orgány.

Galéria fotiek (19) Zdroj: Facebook/Polícia

Angažuje sa aj exposlanec Miroslav Žiak z SaS

Protestujúci, ktorí často na ulici podporujú Rusko v prebiehajúcom konflikte, už dobre poznajú bývalého poslanca SaS Miroslava Žiaka, ktorý sa s nimi často v teréne dáva do konfrontácie, no tentokrát to už aj z jeho strany bude zrejme iniciatíva vo veľkom objeme. Sám exposlanec totiž ironicky na pochody za mier organizuje vlastné pochody za "skutočný mier" v Bratislave.

Galéria fotiek (19) Zdroj: Facebook/Pochod za skutočný mier Bratislava

Žiak účastníkov opačného tábora v diskusnej časti udalosti na sociálnej sieti nazýva kolaborantami a upozornil účastníkov, že sa majú pripraviť na ich možnú agresivitu. "Dostalo sa ku mne niekoľko správ, že sa kolaboranti podporujúci agresora chystajú na nás. Prosím, nenechajme sa v žiadnom prípade vyprovokovať a na ich agresiu reagujme pokojne," napísal Žiak v statuse, pričom sa spolieha aj na pomoc polície.

Jeho zhromaždenie sa má uskutočniť po piatej hodine večer pred Prezidentským palácom, kde sa podľa všetkého očakávajú aj konfrontácie medzi obidvoma tábormi.