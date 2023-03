Prezidentské voľby sa blížia: Najčastejšie mená, ktoré sa v kuloároch skloňujú, Čaputová mlčí, Žilinka popiera dohady

BRATISLAVA - Pôvodne to mal byť supervolebný rok 2024, no nakoniec v ňom budú figurovať "len" dve voľby, ktoré by sa za istých okolností mohli spojiť na jednotný termín, čo by ušetrilo aj verejné financie. Podstatou však je, že v prípade prezidentských volieb, ktorým sa v článku budeme venovať, sa už teraz, vyše roka pred voľbami hlavy štátu, známe niektoré mená, o ktorých sa či už verejne, ale aj v kuloároch vo veľkom hovorí ako o budúcich kandidátoch.

archívne video

Hoci prezidentské voľby, ako akékoľvek iné v rámci nášho demokratického zriadenia vyhlasuje predseda parlamentu, nateraz ešte nepoznáme presný dátum. Viacerí však očakávajú, že ich druhé kolo by sa mohlo kolidovať s voľbou do europarlamentu, ktorá rovnako prebehne v roku 2024.

Do prezidentských volieb máme ešte približne čas vo výške viac ako rok. No už teraz sa šepká o viacerých menách, pričom niektoré ostrieľané kádre, už vyhlásili, že kandidovať budú.

Štefan Harabin

Začneme pomerne kontroverzným exministrom spravodlivosti a bývalým šéfom Najvyššieho súdu SR Štefanom Harabinom. Ten to dokonca skúšal aj v parlamentných voľbách so stranou Vlasť ako jej volebný líder, no nie jej člen.

Harabin však zažil oveľa väčší politický úspech v roku 2019, keď to prvýkrát skúšal na funkciu prezidenta a v prvom kole obsadil až tretie miesto so ziskom viac ako 300-tisíc voličmi. Tento úspech sa už však neodrazil v následnej kampani do parlamentných volieb. Napriek tomu Harabin už potvrdil, že o kreslo hlavy štátu skúsi zabojovať opäť.

Galéria fotiek (8) Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Harabin kandidatúru potvrdil pre portál Aktuality.sk. Ten dokonca redakcii povedal, že svoj zámer sa opäť uchádzať o post prezidenta už v podstate oznámil pred rokom v máji 2022. "Teraz som len spustil iniciatívu na zber podpisov," povedal ešte vo februári 2023 Harabin.

V skratke len uvedieme, že o post hlavy štátu sa môže uchádzať len bezúhonný občan Slovenskej republiky, ktorý dovŕšil v deň volieb minimálne 40 rokov. Kandidát musí získať buď podpisy 15 poslancov NR SR alebo 15-tisíc podpisov od občanov.

Eduard Chmelár

Ďalším očakávaným kandidátom je bývalý politológ Eduard Chmelár. Ten to tiež skúšal v roku 2019, kedy získal takmer 60-tisíc voličských hlasov, ktoré ho posadili na ôsme miesto v prvom kole volieb. "Aj keď to nemôžem úplne vylúčiť, už viackrát som sa vyjadril, že pre mňa je prioritou, aby opozícia mala spoločného silného kandidáta, ktorý dokáže poraziť kandidáta cudzích záujmov, resp. favorita Veľvyslanectva USA na Slovensku," povedal pre TV Markíza Chmelár, ktorý však dodal, že v týchto dňoch kandidát potrebuje aj dobré finančné zázemie, aby sa dočkal vo voľbách úspechu.

Galéria fotiek (8) Eduard Chmelár

Zdroj: TASR/Michal Svítok

Peter Weiss

V kuloároch sa ďalej hovorí o tom, že o funkciu prezidenta by mohol súťažiť aj známy ľavičiar, bývalý poslanec NR SR z mečiarovských čias a niekoľkonásobný veľvyslanec Peter Weiss. Jeho minulosť sa spája aj s KSS, no v tomto prípade by jeho kandidatúru do volieb mal podľa viacerých zdrojov mohol iniciovať Hlas-SD Petra Pellegriniho. Zatiaľ však svoju kandidatúru na rozdiel od záujemcov ako Štefan Harabin neohlásil.

Galéria fotiek (8) Peter Weiss

Zdroj: TASR - Martin Baumann

Maroš Žilinka

Aj keď je to zrejme už vyvrátená záležitosť, aj v prípade generálneho prokurátora Maroša Žilinku sa dlhší čas špekulovalo, čí sa nestane kandidátom na prezidenta. Podľa niektorých analytikov vraj mal byť kandidátom, ktorého bude podporovať opozičný Smer-SD, no sám Žilinka tieto úvahy v statuse koncom januára vyvrátil.

Galéria fotiek (8) Maroš Žilinka

Zdroj: Topky/Ramon Leško

"Nikdy som neuvažoval a neuvažujem o tom, že by som kandidoval na funkciu prezidenta Slovenskej republiky," napísal Žilinka s tým, že ako zvolený generálny prokurátor má na práci momentálne plynúce sedemročné funkčné obdobie, a tak je týmto spôsobom táto záležitosť pre neho uzavretá. Na Slovensku sme však videli niekoľko zvratov, kedy sa budúci kandidáti rozhodovali podľa aktuálnej politickej klímy.

Galéria fotiek (8) Zdroj: Facebook/Maroš Žilinka - generálny prokurátor SR

Zuzana Čaputová

V napätí necháva svojich voličov zatiaľ aj úradujúca prezidentka Zuzana Čaputová, ktorá svoje prvé volebné obdobie vo funkcii prezidenta získala jednoznačne po víťazstve v prvom aj v druhom kole. V prvom získala viac ako 800-tisíc a v tom druhom dokonca viac ako milión hlasov.

Galéria fotiek (8) Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Prezidentka Čaputová sa tak môže zo zákona opäť uchádzať o priazeň voličov a úradovať aj v ďalšom volebnom období, ak by vyhrala voľby v roku 2024. Doteraz však priamo neodpovedala na otázku, či sa chystá opäť uchádzať o priazeň občanov, no očakáva sa, že toto stanovisko príde už čoskoro.

Robert Mistrík

Veľkou neznámou v množstve možných kandidátov je aj známy vedec a bývalý kandidát na prezidenta z roku 2019 Robert Mistrík. Ten pred rokmi odporučil po drahej kampani svojim voličom, aby podporili čoraz populárnejšiu Zuzanu Čaputovú, no niekoľko rokov po jej zvolení ju začal nepriamo na sociálnej sieti formou statusov kritizovať, čo mnohým môže napovedať, že politický súboj nehodil úplne za klinec.

Galéria fotiek (8) Zuzana Čaputová a Robert Mistrík

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

"Naša krajina sa zmieta v jednej kríze za druhou a ak sa v pani prezidentke neprebudí líder, ktorý namiesto opakovania obohratých fráz a floskúl, podpisovania chaotických zmien ústavy a vajatania vo využívaní prezidentských kompetencií, nezačne konať ako hlava štátu, seriózne to zvážim," napísal nejednoznačné riadky v januári pre TVNoviny.sk Mistrík.