Bizarný incident v Bratislave: Šialený vreskot a buchot na vozovke, kričiaceho muža vodič odviezol na kapote!

BRATISLAVA – Okoloidúci neverili vlastným očiam. To, čo sa im naskytlo uprostred cesty v hlavnom meste jednoducho nedávalo zmysel. Kričiaceho muža zachytili dokonca na mobilný telefón, ten následne násilne začal búchať po čelnom skle jedného z áut a vulgárne nadávať vodičovi. Ten mu nič nedaroval a odviezol si ho na kapote niekam preč!

VIDEO Bizarnosť sa už na sociálnej sieti "teší" veľkej sledovanosti:

Na celý incident upozornil fanúšik satirickej stránky Zomri na sociálnej sieti. Dôjsť k nemu malo o 16:05 na Galvániho ulici v Bratislave.

Vulgarizmy a emócie sa dali doslova krájať

Na videu sa starší muž snaží dostať do auta značky Peugeot. Pri svojom vyčíňaní vodičovi odtrhol jeden zo stieračov, ktorým následne začal búchať do čelného skla za spŕšky nadávok. Vodič sa rozhodol konať a aj so starším mužom na kapote začal uháňať vpred.

Galéria fotiek (2) Zdroj: Facebook/Zomri

K okolnostiam incidentu sme oslovili aj Políciu SR a čakáme na jej stanovisko.