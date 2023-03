Incident, aký si riaditeľka školy nepamätá: Žiačka ju obvinila z napadnutia, prišli trestné oznámenia

VEĽKÁ LOMNICA - Školské prostredie sa môže niekedy vyznačovať napätím, hlavne pri problematickom kolektíve, no niekedy sa situácia vyvrbí až tak, že začnú vzduchom lietať trestné oznámenia. Svoje by o tom vedeli hovoriť ľudia zo základnej školy vo Veľkej Lomnici.

archívne video

"Prečo bijete moju dcéru?! Máte svoje dcéry! Toto im odkazujem!" hovorí rázne naštvaná matka len 16-ročnej ôsmačky pre TV JOJ. Všetko sa pritom malo odohrať na chodbe školy vo Veľkej Lomnici na východe Slovenska pri Kežmarku. Riaditeľka školy, ktorá je matkou obvinená z údajného napadnutia jej dcéry, sa pritom chce brániť, a dokonca na dotyčnú matku ôsmačky podala trestné oznámenie.

Riaditeľka si takýto prípad nepamätá, matka mávala s lekárskou správou

"Už 23 rokov tu učím, viete ... a doteraz som takýto incident nemala," povedala o tomto citlivom prípade riaditeľka školy Mária Langová. Všetko sa malo zvrtnúť po tom, ako prebehla hádka medzi dotyčnou žiačkou a učiteľkou v triede. Spomínaná ôsmačka následne vybehla na chodbu, kde mala prebehnúť konfrontácia s riaditeľkou, pričom tá ju mala vraj fyzicky napadnúť. "Ťahala ma, potrhala tričko a chytila ma za ruku, potom za krk a udrela ma po chrbte," povedala o prípade školáčka.

"Nič také som ja neurobila, to mi aj pani zástupkyňa dosvedčí. Ja som ju chytila za ľavú ruku, a tým, že ona sa trhla a letela, tak to dopadlo takto," argumentuje riaditeľka, ktorá však prichádza do konfliktu s odmietavou matkou školáčky. Tá dokonca pred kamerami mávala listom diagnostického nálezu od lekára, kde sú spísané ľahké úrazy s dobou liečenia 7 dní. Má ísť o vyvrtnutie a natiahnutie krčnej chrbtice, pomliaždenie chrbta a odreninu na pravej lopatke.

Dozorujúci pracovník musel na chvíľu odbehnúť

"Neudrela som fyzicky nikoho," opakuje Langová. Disciplínu v škole dozoruje navyše vedúci rómskej hliadky, no na pár minút pracovne odišiel na obecný úrad, ktorý je blízko školy. Ak nastane problém so žiakmi, okamžite kontaktuje rodičov. Teraz to vraj nestihol, pretože všetko sa odohralo veľmi rýchlo. "Nestihlo sa zavolať, riaditeľka mi volala, že už nemusím volať, lebo už volala žiačka rodičom," už len skonštatoval vedúci MOPS Veľká Lomnica Emil Pišta.

To však nebolo všetko, a po príchode rodičov do školy malo dôjsť aj na vyhrážky smrťou. "Vyhrážala sa, dokonca jej dcéra potom na chodbe mi povedala, že mám umrieť," priznala riaditeľka. Podľa matky k ničomu takému nedošlo. Celý incident bude zrejme mať ešte veľmi veľké finále, keďže mama žiačky podala na riaditeľku trestné oznámenie, no tá opätovne podala trestné oznámenie aj na samotnú mamu, pretože sa jej vyhrážala.